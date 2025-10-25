Scontri a Torino questa mattina durante una manifestazione a favore della Palestina. I disordini sono avvenuti in via Accademia delle Scienze, davanti al Museo Egizio, mentre il corteo stava transitando. Dopo alcuni momenti di tensione tra le parti, sono iniziati i contatti e le prime cariche da parte dei carabinieri. Una ragazza è stata fermata e identificata. I manifestanti hanno lanciato bottiglie contro le forze dell’ordine, che hanno cercato di impedire loro di raggiungere Piazza Carignano, effettuando una carica di alleggerimento davanti al Museo Egizio, come reso noto dalla Questura torinese. Due agenti del reparto mobile della polizia sono rimasti feriti negli scontri, mentre anche i manifestanti segnalano contusi tra le loro fila.

Dal palco degli Stati Generali della Casa di Forza Italia, a pochi metri dai disordini, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha commentato: “Non ci facciamo intimidire, se non ci vogliono far parlare noi parliamo lo stesso, non abbiamo mai fatto manifestazioni per impedire a qualcuno di parlare. Impedire a qualcuno di parlare è il messaggio più negativo che si possa dare, significa considerare l’avversario politico un nemico. Quello che fanno i nostri avversari, vogliono che stiamo a testa in giù, ci dicono che dobbiamo sparire, ma i cittadini capiscono molto bene”. Tajani ha poi aggiunto: “Mentre noi stiamo parlando ci sono degli scontri tra forze dell’ordine e manifestanti pro Palestina, esprimiamo tutta la nostra solidarietà alle forze dell’ordine che garantiscono la nostra sicurezza e la democrazia perché ci permettono di parlare. Ricordo ancora una volta che tra i figli di papà dei centri sociali e i figli del popolo, che sono poliziotti e carabinieri, noi stiamo dalla parte dei figli del popolo”.