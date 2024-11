Marco Grimaldi (AVS): “Tassare i profitti per finanziare la sanità”

Secondo il vicecapogruppo di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera Marco Grimaldi bisognerebbe tassare i profitti per finanziare la sanità. Il deputato di AVS lo ha detto dopo l’audizione della Fondazione Gimbe in Commissione Bilancio alla Camera.

Le parole di Marco Grimaldi

“Secondo le stime della Fondazione Gimbe, le risorse destinate al Fabbisogno sanitario nazionale rispetto al Pil sono destinate a crollare nel prossimo futuro, soprattutto dal 2026 al 2029. In base alle misure previste per il bilancio 2025, mancano più di 11 miliardi per coprire il Fabbisogno e 7 miliardi e 649 milioni di euro per i rinnovi contrattuali del personale sanitario. Un gap di quasi 19 miliardi che mette a rischio i nuovi Lea, le assunzioni di medici e infermieri e molte altre misure vitali non previste dalla legge di bilancio. Non ci sarà niente da celebrare, fino a quando la spesa pubblica per la sanità non aumenterà vistosamente, non solo spostando risorse da altri capitoli (per esempio difesa e armamenti), ma eventualmente introducendo tasse di scopo, in primis sul gioco d’azzardo, e tasse sugli extraprofitti e sui redditi milionari, come chiediamo da tempo”.