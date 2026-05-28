Mercoledì 27 maggio si è lanciato da un’auto civetta della polizia in corsa sulla tangenziale nord di Torino, nei pressi dello svincolo di Borgaro Torinese. L’uomo è ora ricoverato all’ospedale Cto di Torino, dove i medici hanno deciso di sedarlo e intubarlo in seguito ai traumi riportati nella caduta sulla carreggiata. Non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, il trentaseienne avrebbe aperto la portiera posteriore del veicolo nel tentativo di fuggire, finendo poi tra le auto in transito. Nell’impatto ha riportato un trauma cranico e diverse lesioni sul corpo. Sul posto era intervenuto il 118 Azienda Zero anche con l’elisoccorso atterrato direttamente sulla tangenziale.