La politica va in vacanza. Ad agosto le Camere sospendono l’attività parlamentare e il governo rallenta i ritmi, anche se i dossier restano sempre aperti per la premier ed i suoi ministri. In vacanza anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che anche quest’anno predilige la montagna. Il capo dello Stato si traferirà nei prossimi giorni in Val di Siusi, in Trentino, per un breve soggiorno.

Massimo risebo invece sugli spostamenti di Giorgia Meloni anche se più voci la danno in arrivo in un’isola greca delle Cicladi in queste ore con la famiglia per poi passare qualche altro giorno di relax, rigorosamente al mare, dopo ferragosto, in Puglia. E mare sarà anche per il presidente della Camera Lorenzo Fontana, atteso sul Gargano per una settimana di riposo. Più a sud, nella sua Sicilia, si dirige il presidente del Senato Ignazio La Russa che potrebbe comunque spendere qualche giorno a Zoagli nel Tigullio in provincia di Genova.

Tra i ministri, Matteo Salvini è atteso in montagna, in Trentino, anche se molti giorni del mese – fanno sapere dal suo staff – li passerà al lavoro al ministero. Trentino anche per Angelo Bonelli. Vacanze familiari e domestiche per Antonio Tajani: il ministro degli Esteri starà con i suoi nelle sue terre, a Fiuggi. Stessa impostazione per Roberto Calderoli che si godrà il suo casolare nel Monferrato, in Piemonte.

Per Nicola Fratoianni la vacanza sarà di mare, in Grecia. La segretaria del Pd Elly Schlein starebbe ancora decidendo una destinazione anche se ha già nel suo carnet una serie di appuntamenti politici pubblici. Il leader di Azione Carlo Calenda sfrutterà il tempo libero a disposizione per visitare il Portogallo, mentre l’ex premier e leader dei 5 stelle Giuseppe Conte trascorrerà alcuni giorni nella sua “amata Puglia”.

Vacanze montane anche per Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, ad Alpiaz Montecampione, in Valcamonica (Lombardia). Sicuramente in famiglia per Matteo Renzi, leader di Iv, anche se la destinazione non sarebbe ancora definita.

Per tutti i leader i giorni di vacanza saranno comunque inframmezzati con diversi appuntamenti pubblici in vista della campagna elettorale per le regionali che entrerà nel vivo a inizio settembre. Molti di loro, compresa Giorgia Meloni, sono anche attesi al tradizionale Meeting di Comunione e Liberazione, a Rimini, nella fase finale del mese. Un agosto particolare sarà quello del segretario dei Radicali italiani Filippo Blengino che trascorrerà il suo tempo libero – ha annunciato – visitando le carceri italiane.