Matteo Renzi contro Salvini: “Da quando c’è lui non c’è un treno che va in orario”

“Da quando c’è Salvini – dice, ospite di 4 di Sera, Matteo Renzi – non c’è un treno che va in orario. Ora, o quel ragazzo porta sfiga, ed è una delle ipotesi o Salvini, o c’è bisogno di qualcuno che gli dica: hai parlato delle elezioni di Donald Trump, della Russia, ai parlato dei massimi sistemi, ma un benedetto treno che arriva in orario in questo Paese, visto che fai il ministro dei Trasporti, potrà arrivare in orario? Anche solo per caso. Salvini parlasse meno di Cgil e più di Fs”.

“Da quando c’è Salvini, non c’è un treno che arriva in orario” Siete d’accordo?

Matteo Renzi ora a #4disera in diretta su #Rete4 e in streaming su Mediaset Infinity pic.twitter.com/5CVe6nca9H — 4 di sera (@4disera) December 2, 2024