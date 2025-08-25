“È solo un gigantesco gioco delle parti che fa comodo a tutto il centrodestra”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi, commentando in un’intervista a La Repubblica la crisi diplomatica tra Italia e Francia. “Questi qui stanno rappresentando l’immagine della vecchia Italietta che speravamo di avere archiviato”. Per Renzi “a Salvini serve strizzare l’occhio ai sovranisti francesi e a Giorgia Meloni serve vestire i panni della saggia che richiama all’ordine gli esponenti della sua coalizione”. Al ministro degli Esteri Antonio Tajani, che sostiene come non ci sia un caso diplomatico, Renzi replica: “Allora siamo tranquilli, se i rapporti con gli alleati li tiene Antonio Tajani non c’è di che preoccuparsi. Io provo imbarazzo, perché uno si sforza di considerare la politica estera dell’Italia seria e invece è un grande ‘bar dello sport’. Tajani è talmente insignificante che a dargli ascolto sembra non succeda mai niente, mentre abbiamo il mondo che brucia, da Kiev a Gaza, dal Congo al Sud Est asiatico. E intanto qui ci si accapiglia per parole dette solo per strizzare l’occhio all’elettorato. Praticamente la stessa cosa successa coi No vax”.