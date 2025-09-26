Matteo Salvini ha dichiarato di lavorare per arrivare ad un permesso di soggiorno a punti: “Come Lega e governo stiamo lavorando a un permesso di soggiorno a punti come la patente di guida così se commetti reati o infrazione ti tolgo i punti e alla fine vieni rispedito nel tuo paese”.

Il leader della Lega e vicepremier lo ha detto a Mattino 5 aggiungendo: “Vogliamo che gli immigrati che commettono reati non scontino la pena qui ma nel loro paese così che non dobbiamo mantenerli con le nostre tasse in carcere”.