La premier Giorgia Meloni accarezza dolcemente un cucciolone di cane corso e poi risponde alla domanda: “Giorgia qual è il cane italiano per eccellenza?”. È “il cane corso italiano”, risponde la presidente del Consiglio.

Top secret il luogo in cui soggiorna

È quanto si vede in un breve video postato sui social dal 28enne Aldo Mondelli, nipote dell’allevatore Michele Bocci che ieri sera in una masseria a San Giovanni Rotondo ha ospitato Giorgia Meloni che in questi giorni è in vacanza in Puglia.

Top secret il luogo in cui soggiorna. Si sa solo che sarebbe in Valle d’Itria, probabilmente in una villa privata a Locorotondo. Sarebbe in compagnia della figlia Ginevra e dell’ex compagno Andrea Giambruno. Con loro anche il sottosegretario alla Salute e amico della premier, Marcello Gemmato con la sua famiglia.

Ieri sera, però, è andata da sola a vedere i cani corso, spiega Mondelli, e poi si è fermata a “cena nella masseria di famiglia”. “Ho ricevuto la chiamata della premier che mi chiedeva di visitare l’allevamento, è arrivata intorno alle 19, dopo circa due ore di viaggio dalla Valle d’Itria, e ha visionato questo cane corso per cui lei ha una grande passione”.

“Sarebbe dovuta essere una visita molto rapida – aggiunge – poi le abbiamo offerto, io e la mia famiglia, formaggi, caciocavallo, e l’incontro si è trasformato in una cena tra amici in cui abbiamo parlato di politica, dell’Italia e anche di questioni personali. E’ stata felicissima, stare sempre sotto i riflettori non è facile, con noi si è sciolta un po’”.