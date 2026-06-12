“Presidente Conte, mi spiega come avete fatto a montare mie espressioni sul video del suo intervento, considerato che in quel momento io ero al Quirinale e quindi non in Parlamento?”. Con queste parole la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato sui social un post del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte , che rilanciava la frase “Fatevi sotto, non temiamo nulla” accompagnata da un video di 1 minuto e 26 secondi del suo intervento alla Camera.

Nel filmato, all’inizio, compare una schermata divisa in due: da un lato Conte mentre interviene, dall’altro la premier seduta ai banchi del governo. Meloni contesta la ricostruzione, sostenendo che le immagini siano fuorvianti e che non fosse fisicamente presente in Aula in quel momento. “Lo chiarisco – aggiunge la premier – solo per ricordare a tutti quanto la vostra politica si fondi su mistificazioni della realtà e fake news”.