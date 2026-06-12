Meloni contro Conte: “Ha manipolato il video del suo intervento, ero Quirinale. È una fake news”
“Presidente Conte, mi spiega come avete fatto a montare mie espressioni sul video del suo intervento, considerato che in quel momento io ero al Quirinale e quindi non in Parlamento?”. Con queste parole la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato sui social un post del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che rilanciava la frase “Fatevi sotto, non temiamo nulla” accompagnata da un video di 1 minuto e 26 secondi del suo intervento alla Camera.