Un rendez-vous politico ad alta quota, destinazione Lamezia Terme. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il vicepremier Antonio Tajani si sono ritrovati sullo stesso aereo con la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, e gli esponenti di Avs Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Questa particolare coincidenza, completamente inattesa, è stata resa possibile da un appuntamento che coinvolge tutti i leader politici, ovvero le elezioni in Calabria e le rispettive iniziative elettorali in vista del voto di domenica e lunedì. L’incontro in aereo, però, è diventato realtà grazie soprattutto alla decisione della presidente del Consiglio di rinunciare a un qualsiasi aereo in dotazione allo Stato: Meloni, infatti, ha scelto un normale volo di linea, dal momento che il suo non era un viaggio istituzionale ma una tappa della campagna elettorale.

Un clima disteso

Secondo quanto raccontato dagli entourage “tutti si sono parlati con tutti” e, nonostante le palesi divergenze politiche, il clima a bordo è sembrato cordiale e piuttosto disteso, con strette di mano e sorrisi accennati. L’incontro è stato immortalato anche da una foto che mostra Schlein e Meloni che sorridono. Quello andato in scena ad alta quota, però, non è stato un vero e proprio dialogo tra maggioranza e opposizioni, bensì uno scambio rapido di opinioni e battute su alcuni temi scottanti come le recenti elezioni nelle Marche e la delicata questione della Flotilla. Tajani, infatti, avrebbe discusso a lungo con Bonelli e Fratoianni riguardo alla Global Sumud Flotilla diretta a Gaza, spiegando le preoccupazioni del governo.

Della questione, però, secondo quanto emerso, avrebbero parlato direttamente anche Meloni e Schlein una volta scese a terra. Schlein, infatti, avrebbe chiesto a Meloni e Tajani di appoggiare la Flotilla per garantire un corridoio umanitario permanente. Qualcuno ha poi riferito di aver catturato dalla conversazione un “aggiorniamoci”, scambiato prima di dividersi per proseguire ciascuno per la propria strada: Meloni sarà sul palco a Lamezia Terme con gli altri leader del centrodestra, mentre Schlein è attesa a Crotone con Pierluigi Bersani.