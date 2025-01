Donald Trump e Giorgia Meloni stanno rapidamente forgiando una nuova “relazione speciale” transatlantica.

Il primo ministro italiano Meloni è stata l’unica leader europea all’insediamento presidenziale di Trump lunedì, un onore che è arrivato appena due settimane dopo che era volata in Florida per incontrarlo nel suo ritiro di Mar-a-Lago, e l’ha spinta in pole position per diventare la nuova alleata di Washington in Europa. Così scrive Crispian Balmer di Reuters.

“La sussurratrice di Trump? La Meloni italiana gestisce una relazione ad alto rischio”, afferma.

“Meloni affidabile e credibile”

“Trump l’ha scelta per la credibilità, l’affidabilità e la stabilità del nostro governo come interlocutrice preferita nell’UE”, Balmer cita il vice ministro degli Esteri italiano Edmondo Cirielli, membro del partito Fratelli d’Italia di Meloni, che ha detto a Reuters.

“Questo è utile per l’Italia e sarà utile anche per l’UE”.

In effetti, in teoria, Meloni ha molto da trarre vantaggio dall’essere nei buoni libri di Trump. L’Italia, membro della NATO, ha un grande surplus commerciale con gli Stati Uniti e un bilancio della difesa ridotto, il che la mette in rotta di collisione con la nuova amministrazione, a meno che non riesca a sfruttare i suoi legami con il presidente per deviare la situazione.

I rischi di un allineamento eccessivo

Ma allinearsi troppo strettamente con il mutevole comandante in capo americano comporta anche potenziali pericoli, nota Balmer. Meloni ha lavorato duramente per convincere Bruxelles di essere un partner affidabile e potrebbe minare la sua reputazione se promuovesse sfacciatamente gli interessi italiani a spese del resto del blocco delle 27 nazioni.

“Meloni è in realtà in una posizione molto imbarazzante”, ha affermato Francesco Galietti, fondatore della società di rischio politico Policy Sonar.

“Spera che avere l’orecchio di Trump si riveli prezioso, ma rischia di isolarsi in Europa, senza avere garanzie di poter proteggere l’Italia dalle minacce di tariffe americane o dalle conseguenze negative per la spesa per la difesa deludente”. In meno di 10 anni, Meloni è passata dall’essere la leader di un partito marginalizzato e ultranazionalista a capo di uno dei governi più stabili nella storia italiana del dopoguerra, fungendo da ponte tra le fazioni di estrema destra e conservatrici in Europa.

L’elezione di Trump, un partner ideologico naturale, le ha dato l’opportunità di svolgere un ruolo simile su un palcoscenico molto più grande, uno che ha visto l’emergere di potenti alleanze personali tra leader come Margaret Thatcher e Ronald Reagan negli anni ’80 che hanno cementato quella che è ampiamente definita la “relazione speciale” tra Gran Bretagna e America.

“L’Italia sarà sempre impegnata a consolidare il dialogo tra Stati Uniti ed Europa, come pilastro essenziale per la stabilità e la crescita delle nostre comunità”, ha affermato Meloni in una dichiarazione dopo aver applaudito il giuramento di Trump.

Nonostante l’allontanamento di Meloni dalle sue radici di estrema destra, alcuni analisti a Roma che hanno seguito la sua ascesa fulminea ritengono che i suoi radicati istinti euroscettici prevarranno. “Pensare che farà le cose nell’interesse dell’Europa e sarà la sussurratrice di Trump è totalmente ingenuo”, ha detto Nathalie Tocci, direttrice del think-tank italiano sulle relazioni internazionali Istituto Affari Internazionali (IAI).

“Opterà sempre istintivamente per gli interessi nazionali piuttosto che per quelli europei”.

Trump e Meloni si sono riempiti di elogi da quando il presidente ha suggellato il suo ritorno alla Casa Bianca.

“È molto emozionante. Sono qui con una donna fantastica”, ha detto Trump durante la visita di Meloni a Mar-a-Lago questo mese. “Ha davvero preso d’assalto l’Europa”.

Meloni, da parte sua, ha insistito sul fatto che il presidente eletto degli Stati Uniti difenderà gli interessi occidentali e ha detto che le sue capacità geopolitiche potrebbero costringere il leader russo Vladimir Putin al tavolo delle trattative per risolvere il conflitto in Ucraina.

“Trump ha la capacità di bilanciare diplomazia e deterrenza”, ha detto dopo il suo viaggio in Florida. Potenzialmente, l’Italia ha molto da perdere da una presidenza Trump, soprattutto dalla sua minaccia di invertire il deficit commerciale degli Stati Uniti con l’Unione Europea, forse attraverso l’aumento delle accise.

Lo stato membro del G7 ha registrato un surplus commerciale di 42,1 miliardi di euro (43,6 miliardi di dollari) con gli Stati Uniti nel 2023, secondo l’ufficio statistico dell’UE, il secondo più alto nel blocco dopo la Germania, rendendolo particolarmente vulnerabile alle tariffe.

I giornali italiani hanno affermato che Meloni cercherà di usare la sua alleanza con Trump per deviare gli aumenti delle tasse dalle aziende locali, come i suoi produttori alimentari. L’ufficio di Meloni ha rifiutato di commentare tali speculazioni, ma gli analisti affermano che l’Italia ne soffrirebbe comunque, anche se Trump indirizzasse la sua ira altrove.

“L’economia italiana è così legata all’economia europea che pensare che le tariffe possano penalizzare solo la Francia o la Germania senza danneggiarci è un’illusione”, ha affermato Arturo Varvelli, direttore dell’European Council on Foreign Relations di Roma. “Meloni lo sa, quindi nel bene o nel male dovrà rappresentare gli interessi dell’Europa a Trump”, ha aggiunto. Un alto funzionario dell’UE a Bruxelles, parlando in condizione di anonimato, ha detto che non era ancora chiaro se Trump volesse costruire ponti con l’Europa, con o senza Meloni