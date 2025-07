La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a Villa Taverna per le celebrazioni del giorno dell’indipendenza statunitense, ha rinnovato il suo personale auspicio che l’Occidente, in un quadro internazionale sempre più complesso, resti unito e compatto. Accolti dai bersaglieri, sul palco allestito nei giardini della Villa sono saliti la premier, il nuovo ambasciatore Usa Tilman Fertitta, il presidente del Senato Ignazio La Russa e i due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini.

“Unità e compattezza per l’Occidente”

Meloni dal palco ha sottolineato che “Italia e Usa sono nazioni sorelle e questo non può fare altre che rafforzare i rapporti”, soprattutto ora che si parla appunto “la stessa lingua”. “I rapporti tra Italia e Usa sono all’insegna della lealtà, del rispetto reciproco e della consapevolezza che la forza dell’uno è quella dell’altro”. Secondo la premier, l’unione dell’Occidente sarebbe un valore da preservare anche in caso di disaccordi interni: “La compattezza dell’Occidente è un bene a maggior ragione anche quando il nostro punto di vista non dovesse essere coincidente”. “Con il presidente Donald Trump abbiamo sempre ricordato questo legame straordinario e unico, un punto di partenza per rendere questo legame ancora più forte”, ha dichiarato Meloni.

Durante le celebrazioni, rafforzando i forti legami tra Roma e Washington, anche l’ambasciatore Usa Tilman Fertitta è intervenuto affermando: “Adoro il nostro rapporto con l’Italia. Il rapporto con Meloni, Tajani e Salvini è davvero fantastico. Li ho conosciuti tutti molto bene ed è semplicemente incredibile quanto i nostri Paesi siano intrecciati e quanto lavoriamo insieme e ci sosteniamo a vicenda. L’Italia può sempre contare sugli Stati Uniti, e gli Stati Uniti possono sempre contare sull’Italia”.

La premier si è poi detta ammirata per il trasporto con cui gli americani festeggiano la loro festa dell’Indipendenza, citando ancora una volta il filosofo francese Ernest Renan e la sua definizione di nazione come “una grande solidarietà”. “Il 4 luglio è più di una semplice festa nazionale, è qualcosa che ogni cittadino americano porta nel cuore. Rappresenta i valori a stelle e strisce di democrazia, uguaglianza e libertà”. Si celebra quindi un “senso di appartenenza”, è una vera e propria “dichiarazione d’amore” del popolo americano per il proprio Paese.

Concludendo il suo intervento, la premier ha rievocato le parole di Ronald Reagan pronunciate in Italia nel 1982, parafrasando Cicerone: “L’amicizia rende la prosperità più splendente e alleggerisce l’avversità dividendola e condividendola”. “I nostri due popoli hanno dimostrato al di là di ogni dubbio che Italia e Stati Uniti sono e resteranno amici”. Il suo discorso si è poi concluso con un omaggio agli Usa: “God bless America! Viva l’Italia”.