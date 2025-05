L’altro ieri tre morti sul lavoro: un operaio risucchiato da un macchinario in funzione, un muratore precipitato da un’impalcatura in un edificio in ristrutturazione e un dipendente di una ditta di manutenzione folgorato da una scarica elettrica. Ieri altri due: un muratore caduto da un ponteggio e un operaio di 62 anni travolto da una motrice. L’uomo, già in pensione, lavorava ancora per integrare l’assegno pensionistico, spiegano i sindacati. Qualcuno ricorda ancora le promesse per l’abolizione della legge Fornero e per le pensioni minime a mille euro? Forse no.

“L’Italia è sempre più una Repubblica fondata sul lavoro” ha detto alla vigilia del Primo Maggio la premier Giorgia Meloni, rivendicando quelli che lei definisce i successi del suo governo. E su questo non c’è dubbio: l’Italia è sempre più una Repubblica fondata sul lavoro. Visto il costo della vita e i contratti proposti, un lavoro sempre e comunque e a qualsiasi costo. Anche quando è malpagato all’estremo. Anche quando uccide.