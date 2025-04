La presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un colloquio al Messaggero parla degli ultimi attimi trascorsi insieme a Papa Bergoglio. “L’ultimo incontro lunedì scorso. L’ho visto molto affaticato, per questo non mi sono trattenuta a lungo con lui. Nonostante le condizioni di salute precarie, non aveva perso il consueto senso dell’umorismo”.

La premier racconta che gli aveva chiesto in questo ultimo incontro: “Come sta?”, tentando di mascherare la preoccupazione. E lui aveva risposto prontamente: ‘Beh, sono ancora vivo’, ed era scoppiato a ridere, e io con lui. Quella risata contagiosa, che era la sua cifra e che cercava di trasmettere a tutti. Tutti coloro che aveva intorno, tutti coloro che avevano la fortuna di condividere dei momenti preziosi con lui”.

La premier spiega che il Pontefice “sdrammatizzando sulle sue condizioni di salute, si era poi raccomandato con me: ‘Non perda il senso dell’umorismo, mai. Mi raccomando, ci rida sempre un po’ su’, un consiglio che amava ripetermi spesso. Ci davamo del lei, nonostante un rapporto ormai consolidato, un rapporto che, posso dirlo con una certa convinzione, andava oltre quello tra un Pontefice e un presidente del Consiglio”.

Ed è proprio in nome di quel rapporto privilegiato che Papa Francesco decise di partecipare al G7 a Borgo Egnazia, per dire la sua sull’Intelligenza artificiale. “La prima volta di un pontefice al G7. È stato unico. Io non ho avuto nessuna difficoltà a convincerlo a partecipare ai lavori del summit. È una delle cose fatte in questi due anni e mezzo di cui vado più fiera”. Infine il sentimento che la legava a questo Pontefice: “Io gli volevo un bene dell’anima, un bene enorme. E sono felice di averlo visto un’ultima volta, di essere andata da lui lunedì, appena una settimana fa, per quello che è stato il nostro ultimo saluto. Sono felice di averlo salutato, di aver sorriso con lui un’ultima volta. Un’altra delle cose che porterò con me” conclude Meloni.