Giorgia Meloni interviene con una nota per rispondere alle dichiarazioni di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, in merito all’appello all’unità rivolto ieri alle opposizioni. Meloni scrive: “Mi corre l’obbligo, per ristabilire quanto accaduto, di rispondere alle dichiarazioni della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, relativamente all’appello all’unità che ho rivolto ieri, in aula, alle opposizioni. Il mio è stato un appello al dialogo sincero e pubblico, a fronte del quale l’opposizione ha risposto con accuse, ironie e perfino insulti personali”.

La premier ribadisce inoltre: “Se non vi è disponibilità da parte dell’opposizione a un coordinamento sulla crisi lo rispetto, ma non se ne dia la responsabilità a me. A dimostrazione di quello che dico, confermo che il mio invito resta valido”.

La premier evidenzia come i toni usati da alcuni esponenti dell’opposizione siano stati aggressivi: “Alle ‘mie parole’ ‘l’opposizione ha risposto con accuse, ironie e perfino insulti personali. “Serva”, “ridicola”, “imbarazzante”, “pericolo per l’umanità”, “persona che striscia per non inciampare” e molti altri. Questi sono stati i toni utilizzati da esponenti dell’opposizione, che mi sembrano ben lontani da un clima di confronto costruttivo”.

La replica di Elly Schlein

A stretto giro, la segretaria dem ha risposto a Meloni, precisando su SkyTg24: “Meloni sta facendo tutto da sola. Lo abbiamo detto ieri: noi ci siamo come ci siamo sempre stati. A giugno io per prima chiamai la presidente del Consiglio. Ora deve posare la clava. Gli italiani non meritano questo spettacolo”, aggiungendo che “lei il mio numero ce l’ha…”.

In una successiva intervista su Rtl 102.5, Schlein ha criticato la tempistica e la durata dell’appello: “L’appello all’unità della premier Meloni è durato giusto un paio d’ore ed è giunto con 12 giorni di ritardo. Io ho dovuto iniziare il mio intervento invitandola a poggiare la clava… Speravamo di poter parlare, ma l’appello è durato poco. Io sono in costante contatto con il governo, con Crosetto e anche, nelle settimane scorse, con Tajani. Noi ci siamo, il numero ce l’ha… certo, l’appello è arrivato in ritardo e poi solo dopo due ore ha cambiato orientamento sennò non sarebbe arrivata alla Camera attaccando così l’opposizione”.