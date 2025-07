“Io credo che il riconoscimento dello Stato di Palestina, senza che ci sia uno Stato della Palestina, possa addirittura essere controproducente per l’obiettivo”. Lo ha detto a Repubblica la premier Giorgia Meloni spiegando: “L’ho detto varie volte, anche in Parlamento. L’ho detto alla stessa autorità palestinese e l’ho detto anche a Macron”. Per Meloni, “Se qualcosa che non esiste viene riconosciuto sulla carta, il problema rischia di sembrare risolto, quando non lo è”. E ancora: “Essendo favorevolissima allo Stato della Palestina, non sono favorevole al suo riconoscimento a monte di un processo per la sua costituzione”.

L’ira delle opposizioni: “Dichiarazioni gravi e inaccettabili”

“Le dichiarazioni di Giorgia Meloni sul riconoscimento dello Stato di Palestina sono gravi e inaccettabili. Dire che ‘non è il momento’ e che sarebbe addirittura ‘controproducente’, mentre a Gaza si continua a morire di fame e sotto le bombe, è il segno di una totale subalternità politica e morale al carnefice Netanyahu e alla destra israeliana”. Così Angelo Bonelli ha commentato da Londra, dove è in corso la Conferenza per l’Alleanza globale per la Palestina, l’intervista rilasciata dalla premier a la Repubblica.

E ancora: “Meloni parla di ‘processo politico’ e di ‘tempi non maturi’ mentre da oltre nove mesi assistiamo a una guerra spietata, con più di 58.000 morti – di cui oltre 20.000 bambini – ospedali rasi al suolo, scuole bombardate, aiuti umanitari bloccati e un’intera popolazione condannata alla fame e alla sete. Meloni finge di sostenere l’obiettivo di uno Stato palestinese, ma nei fatti lo boicotta, coprendo l’occupazione militare, le stragi di civili e l’assedio che l’ONU ha denunciato come crimine contro l’umanità. È un governo che continua a mentire sulle forniture militari a Israele, che non revoca gli accordi di cooperazione e che si allinea alle posizioni più reazionarie di Trump”.

Sulla stessa linea, il deputato del Partito Democratico Roberto Speranza: “L’Europa – ha detto l’ex ministro della Salute in una intervista a L’Unità – per me è l’idea di Pace che si fa istituzione. L’Europa è stata la più potente reazione politica a due guerre mondiali avvenute in pochi anni proprio nel nostro pezzo di mondo. Per queste ragioni è incredibile e inaccettabile che l’Europa sia totalmente assente dinanzi a quanto sta accadendo a Gaza. Questa non è la nostra Europa ma la sua negazione. Forse piacerà a Giorgia Meloni che su Gaza, come ormai su tutto il resto, pende dalle labbra di Donald Trump”.