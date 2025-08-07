Nel corso di un’intervista al Tg5, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha toccato diversi temi centrali dell’agenda politica italiana. Tra questi, l’immigrazione e la giustizia. “Io vedo un disegno politico intorno ad alcune decisioni della magistratura”, ha dichiarato Meloni, riferendosi in particolare ad alcune sentenze sui temi dell’immigrazione. “Come se in qualche maniera si volesse frenare la nostra opera di contrasto all’immigrazione illegale”, ha aggiunto. Nonostante questo, ha sottolineato che “i flussi di immigrati illegali in Italia sono diminuiti del 60% e lavoriamo per fare ancora meglio”.

Interrogata sul caso Almasri e sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di tre esponenti del governo, Meloni è stata netta: “Ho detto quello che penso. Considero surreale la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dei ministri Nordio, Piantedosi e del sottosegretario Mantovano che hanno agito nel rispetto della legge per tutelare la sicurezza degli italiani”. E ha proseguito con una dichiarazione che ha fatto discutere: “I miei ministri non governano a mia insaputa, io non sono Alice nel Paese delle Meraviglie, sono il capo del governo e non sono neanche, diciamocelo, un Conte qualsiasi che faceva finta di non sapere che cosa facesse il suo ministro degli Interni”. Ha poi riconosciuto che “la riforma della giustizia procede a passi spediti e ho messo in conto eventuali conseguenze”.

Dazi, imprese e strategia economica: “L’Italia tutelerà i suoi interessi”

Sul fronte economico, Meloni ha parlato dei dazi in discussione tra Europa e Stati Uniti: “La competenza è della Commissione europea che adesso sta trattando eventuali prodotti che potrebbero rientrare nelle esenzioni rispetto alle tariffe. Anche in questa trattativa l’Italia farà del suo meglio per tutelare i suoi interessi nazionali, anche considerando che molti dei prodotti che sono simbolo dell’export italiano in realtà sono impossibili da sostituire con produzioni interne americane, banalmente perché sono prodotti unici, e ovviamente anche questo lo stiamo facendo notare”.

A sostegno dell’economia nazionale, Meloni ha poi ricordato le recenti misure adottate per le imprese italiane: “Quello che dobbiamo fare noi, e che stiamo facendo, è soprattutto continuare ad aiutare le nostre imprese e i nostri produttori. Lo abbiamo fatto negli ultimi giorni – ricorda la premier – ad esempio mettendo un altro miliardo di euro sulle filiere agroalimentari e approvando un importante pacchetto di semplificazioni che era quello che le nostre aziende chiedevano”.

Parlando delle sfide future, ha aggiunto: “È sicuramente un contesto internazionale molto complesso, ma penso anche che l’Italia abbia le carte in regola per affrontare questa stagione. Noi abbiamo oggi un governo stabile, un sistema produttivo estremamente solido. I nostri fondamentali dell’economia sono migliori di quelli di molte altre grandi nazioni europee”.