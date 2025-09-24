Se il programma del comico Jimmy Kimmel è stato reintegrato dalla Disney, non è che gli Usa siano così disposti a perdonare chi abbia anche solo espresso qualche riserva sull’influencer assassinato, Charlie Kirk. Intanto gran parte del Paese non riceverà il programma televisivo perché chi gestisce la distribuzione locale del segnale non recede di un passo e lo ha sostituito con dei programmi di informazione.

Middletown, Ohio

Passando al Paese reale, all’America profonda come si dice, sarà utile menzionare quanto successo in Ohio. Autumn Perkins, abitante di Middletown – agricoltura, cartiere e acciaio e, incidentalmente, anche set per il film tratto dal libro best seller di JD Vance – è rimasta scioccata l’ultima volta che è andata da Starbucks.

Aveva ordinato un Mint Majesty, un tè con doppio miele che, sembra fosse la bevanda preferita di Charlie Kirk. E non solo. La povera Autumn s’è vista recapitare il té, ma anche un messaggio impresso sul bicchierone di carta: “La bevanda preferita dai razzisti” scritto con pennarello nero.

Autumn la racconta appunto come uno choc. Seguono proteste con il direttore del locale, un’intervista a Fox News, la veloce inchiesta di Kroger, la catena che in Ohio distribuisce Starbucks. Infine il licenziamento del reprobo che tanto aveva osato.

“Scrivere questo su una tazza è inaccettabile e abbiamo politiche chiare che vietano messaggi negativi per contribuire a preservare un ambiente accogliente. Questo punto vendita Starbucks è autorizzato e gestito da Kroger. Sappiamo che il dipendente è stato licenziato”.