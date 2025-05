In tema di migranti farà sicuramente discutere la sentenza con cui un magistrato ha annullato il trattenimento in un Cpr di un straniero entrato irregolarmente in Italia.

Materia incandescente per la politica italiana e anche per il conflitto di poteri – in questi caso governo-magistratura, già alle pree con altre controverse sentenze – potenzialmente lesivo della corretta dinamica isttituzionale.

Vale comunque il rispetto del dettato costituzionale ribadiscono i giudici, ostacolate la nostra legittima volontà di difendere le frontiere, accusano gli altri.

Il migrante deve essere informato dei suoi diritti

Cosa è successo: il migrante, anche se formalmente risulta irregolare, deve essere comunque informato in tempo utile dei suoi diritti, che comprendono quello di poter chiedere l’accesso alla protezione internazionale.

Questo è un principio inderogabile secondo la pronuncia della Corte di Appello di Torino. Sulla base di questo principio la Corte ha inftti annullato l’ordine di trattenimento nel Cpr piemontese di un marocchino destinatario di un decreto di espulsione.

I giudici, accogliendo un ricorso dei suoi avvocati, hanno preso atto che manca la prova del fatto che sia stato messo al corrente in maniera adeguata della facoltà di chiedere la protezione internazionale. Lo straniero, giunto in Italia attraverso il valico di Ventimiglia ai primi di marzo, era stato portato nella struttura il 18 aprile.

670 migranti sbarcati a Lampedusa

Sono 670 i migranti approdati a Lampedusa ieri, nell’arco di una decina di ore. Dieci i barconi, partiti dalla Libia, che sono stati soccorsi dalle motovedette di Capitaneria, guardia di finanza e Frontex. Uno, invece, salpato da Monastir in Tunisia, con a bordo 49 sedicenti guineani, sudanesi e nigeriani è riuscito ad arrivare direttamente a Cala Galera.

A bloccare il gruppo sono stati i carabinieri della tenenza che non hanno scoperto l’imbarcazione utilizzata per la traversata che, secondo i profughi, è costata 500 euro a testa. All’hotspot, da dove sono stati trasferiti 580 persone, in serata si è arrivati ad ospitare 765 migranti.