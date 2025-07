Il governo guidato da Giorgia Meloni ha superato il traguardo dei mille giorni in carica. In questa occasione, l’istituto di ricerca YouTrend ha realizzato per Sky TG24 un sondaggio per misurare l’opinione degli italiani sull’operato dell’esecutivo, sui singoli ministri e sulle intenzioni di voto per i principali partiti. I risultati confermano una tendenza già emersa nei mesi precedenti: il gradimento generale verso il governo è in calo. Solo il 34% degli intervistati esprime un giudizio positivo, con una flessione del 3% rispetto al mese precedente. I giudizi negativi, invece, salgono al 62%, in crescita di due punti.

Tra i ministri meno apprezzati spicca Matteo Salvini, vicepremier e ministro dei Trasporti, che raccoglie il maggior numero di valutazioni negative: il 66% degli intervistati boccia il suo operato, nonostante un giudizio leggermente migliore sulle sue competenze rispetto ad altri colleghi. Anche il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara si ferma al 23% di giudizi positivi, con numerose critiche. Particolarmente severo il giudizio su Daniela Santanché: solo l’11% la promuove, mentre il 66% la boccia, compresa la maggioranza degli elettori di centrodestra.

Chi si salva? I ministri più apprezzati e il peso delle opposizioni

Nonostante il calo generale della fiducia, alcuni ministri ottengono valutazioni più positive. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti emerge come una figura rispettata anche tra gli elettori di opposizione, con il 33% di giudizi positivi a fronte del 35% di negativi. Anche il ministro della Difesa Guido Crosetto registra un buon risultato, con un equilibrio tra giudizi positivi (33%) e negativi (39%). In confronto, la premier Giorgia Meloni ottiene il 34% di approvazione, ma con un 55% di bocciature.

La figura politica più apprezzata rimane il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nonostante un leggero calo (-3%), con il 60% di consensi. Nessun leader, tuttavia, migliora la propria immagine rispetto al passato: Conte resta stabile al 27%, Tajani scende al 26%, Schlein è al 25%, Salvini fermo al 22%, Calenda al 16% e Renzi all’11%.

Provvedimenti controversi e intenzioni di voto

Tra le misure adottate dal governo Meloni, quella più apprezzata dagli italiani è l’inasprimento delle leggi contro il femminicidio, con il 38% di consenso generale. Tuttavia, le priorità variano a seconda dello schieramento politico: tra gli elettori di centrodestra, le misure più apprezzate sono l’abolizione del reddito di cittadinanza (51%), le politiche migratorie più rigide (41%) e le restrizioni su manifestazioni e occupazioni pubbliche (35%).

Il disegno di legge sicurezza è uno dei provvedimenti più divisivi, largamente osteggiato dalle opposizioni (50%), in particolare da Pd e Avs, che lo considerano il peggiore. Ma la misura più contestata in assoluto resta quella sul ponte sullo Stretto, ritenuta negativamente dal 36% del campione e dal 56% degli elettori di opposizione.

Sul fronte elettorale, Fratelli d’Italia perde leggermente terreno (-0,3%, ora al 28,1%), mentre il Partito Democratico resta stabile al 22,1%. Cresce invece il Movimento 5 Stelle (+0,8%, al 12,7%), mentre Forza Italia si attesta all’8,9% e la Lega all’8,2%. Tra i partiti minori, guadagnano consensi Alleanza Verdi Sinistra (+0,4%, 7,3%) e Azione (+0,4%, 3,6%).