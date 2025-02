Intervistato dal Corriere della Sera, l’ex ministro dell’Interno Marco Minniti dice la sua su quel che sta accadendo con la Libia e sulla vicenda della scarcerazione di Almasri: “La Libia era ed è una questione di interesse nazionale al suo livello più alto: la sicurezza nazionale, cioè l’incolumità anche fisica di ogni cittadino. Un pezzo grande di sicurezza nazionale si gioca fuori dai confini nazionali”. Chi ha sbagliato nel pasticcio su Almasri? “Avrei utilizzato sin dall’inizio il tema della sicurezza nazionale: è netto”.

Le parole di Marco Minniti

Quanto al modello Albania dice: “A situazioni strutturali non puoi opporre misure emergenziali. Devi coinvolgere i Paesi di partenza. Peraltro, gli accordi bilaterali, discutibili o meno, non solo con la Libia ma anche con la Tunisia o la Costa d’Avorio, hanno funzionato. Il rapporto con l’Africa è strategico”. Dunque, le piace il Piano Mattei? “Assolutamente sì. È l’intuizione giusta. Concentrerei tutte le mie risorse finanziarie e politiche per farne un piano europeo”. E riguardo agli attacchi al procuratore di Roma Lo Voi afferma: “Non si deve mai dare un messaggio di ‘dagli all’untore’. E mi auguro un ‘cessate il fuoco’ nella guerra tra politica e magistratura. Credo però che davanti a un esposto non sia automatica l’apertura di un’indagine, si valuta la congruità”.