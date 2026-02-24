Mosca accusa Londra e Parigi di voler dotare Kiev di armi nucleari. “Menzogne”, la replica da Downing Street
Il governo britannico di Keir Starmer nega categoricamente le accuse dell’intelligence di Mosca secondo cui il Regno Unito e la Francia starebbero pianificando di dotare Kiev di un’arma nucleare o in alternativa di una cosiddetta bomba atomica sporca.
“Non c’è un briciolo di verità”
Accuse bollate come “menzogne” da un portavoce di Downing Street che aggiunge: “Si tratta solo di un plateale tentativo di Vladimir Putin di distrarre l’opinione pubblica internazionale dalle sue azioni efferate in Ucraina. Non c’è un briciolo di verità in queste affermazioni”.
Il portavoce ha invece sottolineato le parole odierne del primo ministro Starmer che, nel quarto anniversario della guerra, “ha reso omaggio all’incredibile resistenza del popolo ucraino” assicurando che il Regno continuerà a sostenere “gli sforzi per una pace giusta e duratura”.