Continuano gli attacchi russi in Ucraina. Raffica di missili e droni russi sulla regione di Kiev, tre feriti Le forze di Mosca hanno lanciato gli ipersonici Kinzhal. Nella notte abbattuti 116 droni ucraini sulle regioni russe, rende noto Mosca.

Missili da crociera raggiungono l’Ovest dell’Ucraina

Missili da crociera russi hanno raggiunto aree dell’Ucraina occidentale: lo riferisce l’agenzia di stampa ucraina Rbc, che cita le forze armate nazionali. Gli attacchi, di cui non sono state rese note le conseguenze, sono avvenuti nelle regioni di Leopoli, Ternopil e Khmelnytskyi nelle prime ore del mattino.

A causa di questa “attività dell’aviazione di largo raggio” russa, la Polonia ha alzato in volo a scopo preventivo alcuni caccia sul proprio spazio aereo, ha reso noto su X il comando operativo delle forze armate polacche. “Non è stata osservata nessuna violazione del nostro spazio aereo”, si legge nel comunicato.

L’Aeronautica militare di Kiev ha riferito che le forze di Mosca hanno lanciato una raffica di missili – tra cui gli ipersonici Kinzhal – e decine di droni verso le città alla periferia della capitale ucraina.