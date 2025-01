Giorgio Mulè, il vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, a Un Giorno da Pecora su Radio 1 spiega che per la Corte Costituzionale “su tre nomi pare che ci sia l’accordo” con l’opposizione. “Sul nome condiviso si sta lavorando. È un po’ come la storia dei moschettieri: ci sono Athos, Porthos, Aramis e manca D’Artagnan. Per quanto ne so io siamo vicini a trovare un accordo”.

Oggi c’è stata una nuova fumata nera, l’ennesima, per l’elezione dei giudici della Corte Costituzionale. Il Parlamento in seduta comune ha registrato 377 schede bianche, 15 schede nulle.