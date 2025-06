In un’intervista al Quotidiano Nazionale, l’europarlamentare del Partito Democratico Dario Nardella lancia un duro avvertimento sulla possibile riduzione dei contributi destinati all’agricoltura da parte della Commissione europea. “Se andrà in porto una riduzione dei contributi al settore torneremo a vedere la protesta dei trattori, stavolta anche a Bruxelles”. Secondo Nardella, i documenti per il bilancio unificato sarebbero già pronti, e ciò segnerebbe “la fine della politica agricola europea dopo 60 anni”, con tagli che inciderebbero su un terzo dell’intero bilancio UE.

Una decisione che l’europarlamentare definisce “una marcia indietro senza precedenti, dettata da una visione accentratrice e miope, un vero disastro”. Il Parlamento europeo, aggiunge, rappresenta “l’unico soggetto in grado di bloccare una decisione così scellerata” e si batterà per rafforzare “l’autonomia e la portata della nuova Pac”. Ma sarà fondamentale, avverte, un’azione rapida e coordinata da parte dei gruppi politici e delle associazioni agricole: “Il tempo è poco”.

Un’Europa che rischia di perdere la sua identità agricola

Nardella avverte anche sul rischio di un ritorno a piani agricoli nazionali, affermando che “è una certezza”. Con un bilancio unico europeo, l’agricoltura finirebbe per dipendere da trattative bilaterali tra Stati membri e Commissione, come già avvenuto con il PNRR. Questo rappresenterebbe, secondo lui, una perdita grave: “L’Europa perderebbe la sua identità agricola”.

Il malcontento nel settore agricolo, già fortemente provato, rischia di esplodere. “Von der Leyen sottovaluta la reazione degli agricoltori – aggiunge – il settore è già in sofferenza a causa dei danni causati dall’emergenza climatica, della riduzione dei redditi e delle minacce dei dazi Usa”. Il rischio, secondo Nardella, è che le proteste superino per intensità quelle dell’anno scorso. Infine commenta anche la situazione interna al Partito Democratico dopo il referendum: “Non abbiamo bisogno di una resa dei conti, ma di un confronto collettivo e approfondito […] Ora ci vuole responsabilità e generosità di tutto il gruppo dirigente”.