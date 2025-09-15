Durante una conferenza del contabile generale del ministero delle Finanze a Gerusalemme, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha ammesso che Israele sta affrontando un crescente isolamento economico e dovrà diventare più autosufficiente.

“Autarchia, la parola che più odio”

Israele si trova in una sorta di isolamento”, ha affermato, “dovremo adattarci sempre di più a un’economia con caratteristiche autarchiche. La parola che più odio: sono un sostenitore del libero mercato, ma potremmo trovarci in una situazione in cui le nostre industrie belliche saranno bloccate. Dovremo sviluppare le industrie belliche qui, non solo la ricerca e lo sviluppo, ma anche la capacità di produrre ciò di cui abbiamo bisogno”.

A questo proposito, vanno registrate le dichiarazioni di Recep Tayyip Erdogan, secondo cui “sul fronte economico, Israele dovrebbe essere messo all’angolo”. Lo ha affermato il presidente turco, nel suo intervento durante il vertice della Conferenza per la cooperazione islamica e della Lega Araba a Doha, trasmesso dalla tv di Stato Trt.