Una donna passa davanti a un manifesto anti-israeliano raffigurante il primo ministro Benjamin Netanyahu (a sinistra) e il suo ex ministro della Difesa Yoav Gallant (a destra) con una frase in persiano: “Criminali ricercati”. La fotografia è stata scattata in piazza Palestina a Teheran, in Iran.

Nei giorni scorsi, lo ricordiamo, la Corte penale internazionale (CPI) ha emesso mandati di arresto per Netanyahu e Gallant, nonché per il comandante militare di Hamas Mohammed Deif, per presunti crimini di guerra e crimini contro l’umanità. Netanyahu ha respinto la sentenza definendo la decisione come “antisemita” e paragonando il tutto a un moderno “processo Dreyfus”. Intanto, in Iran, il regime ha approfittato della situazione per la propaganda interna.