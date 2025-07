Il ministero della Salute di Gaza gestito da Hamas afferma che 134 persone sono state uccise e 1.155 sono rimaste ferite in seguito agli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza avvenuti nelle ultime 24 ore. Stragi che avvengono ai danni di decine di palestinesi che cercano in tutti i modi di raccogliere aiuti o mentre sono in attesa del cibo. Dall’inizio delle ostilità il 7 ottobre 2023, si legge inoltre in un comunicato stampa pubblicato su Telegram, si contano 59.029 morti e 142.135 feriti.

Per l’amministrazione Trump “Netanyahu si comporta come un pazzo”

Tutto questo avviene mentre sale la frustrazione dell’amministrazione Trump contro il premier israeliano Benyamin Netanyahu dopo gli attacchi in Siria.

“Bibi si è comportato come un pazzo. Bombarda tutto in continuazione”, ha detto un funzionario della Casa Bianca a Barak Ravid, giornalista di N12. Il funzionario ha aggiunto che le azioni di Netanyahu potrebbero “indebolire quello che Trump sta cercando di fare”. Secondo un altro funzionario Netanyahu è fuori controllo e ha il grilletto facile. “Netanyahu a volte è come un bambino che non si comporta bene”, ha aggiunto.

Il Papa sente Abu Mazen: “L’ingresso degli aiuti a Gaza è urgente”

Nella mattinata di oggi, riferisce il Vaticano, “Leone XIV ha ricevuto una telefonata da Mahmoud Abbas, Presidente dello Stato di Palestina, sui recenti sviluppi del conflitto nella Striscia di Gaza e delle violenze in Cisgiordania. Il Papa ha rinnovato l’appello al pieno rispetto del Diritto Internazionale Umanitario” e “l’obbligo di proteggere i civili e i luoghi sacri”, “il divieto dell’uso indiscriminato della forza e del trasferimento forzato della popolazione”. “Considerata la situazione umanitaria, si è enfatizzata l’urgenza di prestare soccorso a chi è maggiormente esposto e di permettere l’ingresso adeguato di aiuti umanitari”, riferisce ancora la nota vaticana.