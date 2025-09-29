Banjamin Netanyahu è arrivato alla Casa Bianca ed è stato accolto da Donald Trump. Il premier israeliano è a Washington per discutere il piano Usa per la tregua e il dopoguerra a Gaza. “Sono molto fiducioso di raggiungere l’accordo”, ha detto Trump dopo l’arrivo del premier israeliano.

Come spiegato dalla portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, l’accordo quadro di cui hanno discusso oggi i due leader, per porre fine alla guerra a Gaza e garantire una pace duratura in Medio Oriente, prevede 21 punti e, come dichiarato da un alto funzionario dell’organizzazione terroristica, non è stato ancora discusso con Hamas.

La telefonata di scuse con il Qatar

Netanyahu, durante l’incontro con Trump, ha chiamato il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani e si è scusato per aver violato la sovranità del Qatar nell’attacco a Doha, esprimendo inoltre rammarico per l’uccisione di una guardia di sicurezza del Qatar. Le scuse israeliane per l’attacco erano una condizione fondamentale per il Qatar per riprendere i negoziati con Hamas su un accordo per porre fine alla guerra a Gaza e liberare gli ostaggi rimasti.

Il 9 settembre Israele tentò di eliminare i leader di Hamas con un attacco a Doha, riuscendo solo a uccidere funzionari di basso livello, e suscitando indignazione nel mondo arabo. Il Qatar, storico alleato americano, è stato il principale mediatore tra Israele e Hamas fin dall’inizio della guerra a Gaza.

La telefonata non è piaciuta al ministro di ultradestra israeliano Itamar Ben Gvir, che su X ha commentato: “Chi manda mostri a bruciare bambini, stuprare donne e rapire anziane deve sapere che non esiste un posto al mondo in cui sia al sicuro. È ora di dire al mondo la verità: il Qatar è uno Stato che sostiene il terrorismo, lo finanzia e lo alimenta. Nessuna somma di denaro potrà lavare via il terrorismo dalle loro mani”. Ben Gvir ha definito invece l’attacco “importante, giusto e sommamente morale”.