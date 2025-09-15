Parlando con i giornalisti, Donald Trump ha inviato un avvertimento al premier israeliano Benjamin Netanyahu: “Un messaggio per Bibi? Devono stare molto, molto attenti. Devono fare qualcosa contro Hamas. Ma il Qatar è stato un grande alleato degli Stati Uniti. Molti non lo sanno”. L’ex presidente ha ricordato come Doha abbia avuto un ruolo di sostegno a Washington, pur essendo spesso oggetto di critiche. “L’ho detto all’emiro, che ritengo sia una persona meravigliosa, davvero. Ho detto che a loro servono migliori relazioni pubbliche, perché non si capiscono bene le relazioni pubbliche. Voglio dire, la gente ne parla così male, e non dovrebbe. Il Qatar è stato un grande alleato, quindi Israele e tutti gli altri, dobbiamo stare attenti. Quando attacchiamo le persone, dobbiamo stare attenti”, ha spiegato. Trump ha poi affrontato la crisi in Ucraina, criticando l’approccio europeo nei confronti di Mosca. Secondo lui, le sanzioni imposte non avrebbero sufficiente efficacia. Per questo ha ribadito la necessità che i Paesi Nato interrompano l’acquisto di petrolio russo e adottino dazi commerciali verso la Cina. Rispondendo a una domanda su un possibile incontro per mediare tra Kiev e Mosca, l’ex presidente ha osservato: “Che lo si chiami vertice o semplicemente incontro, non importa, ma probabilmente dovrò convincerli, perché si odiano così tanto che quasi non riescono a parlare. Sono incapaci di parlare tra loro”.