Più di un milione di newyorkesi si recheranno oggi alle urne per eleggere il prossimo sindaco della Grande Mela in una sfida molto avvincente senza esclusione di colpi tra i dem e di impatto nazionale. I seggi elettorali nei cinque distretti sono stati aperti alle 6 del mattino (le 12 in Italia) e chiuderanno alle 21: gli elettori sceglieranno tra il candidato democratico di sinistra dichiaratamente socialista Zohran Mamdani, l’ex governatore democratico Andrew Cuomo, che si candida come indipendente, e il candidato repubblicano Curtis Sliwa. I risultati inizieranno ad arrivare entro pochi minuti dalla chiusura dei seggi, quindi nella notte italiana.

Secondo l’ultima media di RealClearPolitics, Mamdani è in testa con il 46,1%, con un vantaggio di 14,3 punti su Cuomo al 31,8% e di 29,8 punti sul repubblicano Sliwa al 16,3%. Altri sondaggi dell’ultima settimana davano Cuomo a 4 punti da Mamdani mentre un altro sondaggio di pochi giorni prima dava Mamdani in vantaggio di 26 punti. Oltre 730.000 newyorkesi hanno già espresso il loro voto: un’affluenza record per il voto anticipato, quasi il doppio rispetto alle primarie democratiche di giugno. I numeri impressionanti dei nove giorni di voto anticipato conclusisi sabato potrebbero, scrive il New York Post, far pensare a un’affluenza complessiva alle urne martedì sera di oltre 2 milioni di voti, per la prima volta dal 1969.

Per Israele, “Mamdani è un chiaro pericolo per la comunità ebraica di New York”

Zohran Mamdani è appoggiato dalla sinistra del partito Democratico guidata dal senatore Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez. Ha l’appoggio dell’elettorato giovane e di diverse minoranze e un endorsment inaspettato da parte di Obama. Ha vinto le primarie promettendo politiche di sinistra: riduzione del costo degli affitti, trasporti gratis supermercati con prezzi calmierati ed è stato minacciato da Trump che ha detto di voler tagliare i fondi federali nel caso venissero adottate politiche non di suo gradimento. Mamdani è musulmano ed ha appoggiato le manifestazioni Pro Pal. Per questa ragione non è ben visto dalla comunità ebraica molto influente in città e che appoggia aperamente Cuomo.

Ed oggi, il giorno del voto, Mamdani è stato attaccato dal console generale di Israele a New York ed ex ministro del Likud Ofir Akunis. Mamdani, afferma Akunis, rappresenta un “chiaro e immediato pericolo per la comunità ebraica” di New York a causa del suo sostegno alle manifestazioni pro-palestinesi in città. Per Akunis, riporta Haaretz, l’elezione di Mamdani rappresenterebbe una “minaccia chiara e immediata per le istituzioni ebraiche e le sinagoghe, la maggior parte delle quali sono sorvegliate dal Dipartimento di Polizia di New York”.