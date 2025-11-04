New York al voto, il grande favorito è Zohran Mamdani, socialista e musulmano: per Israele “è un pericolo per la comunità ebraica”
Più di un milione di newyorkesi si recheranno oggi alle urne per eleggere il prossimo sindaco della Grande Mela in una sfida molto avvincente senza esclusione di colpi tra i dem e di impatto nazionale. I seggi elettorali nei cinque distretti sono stati aperti alle 6 del mattino (le 12 in Italia) e chiuderanno alle 21: gli elettori sceglieranno tra il candidato democratico di sinistra dichiaratamente socialista Zohran Mamdani, l’ex governatore democratico Andrew Cuomo, che si candida come indipendente, e il candidato repubblicano Curtis Sliwa. I risultati inizieranno ad arrivare entro pochi minuti dalla chiusura dei seggi, quindi nella notte italiana.
Secondo l’ultima media di RealClearPolitics, Mamdani è in testa con il 46,1%, con un vantaggio di 14,3 punti su Cuomo al 31,8% e di 29,8 punti sul repubblicano Sliwa al 16,3%. Altri sondaggi dell’ultima settimana davano Cuomo a 4 punti da Mamdani mentre un altro sondaggio di pochi giorni prima dava Mamdani in vantaggio di 26 punti. Oltre 730.000 newyorkesi hanno già espresso il loro voto: un’affluenza record per il voto anticipato, quasi il doppio rispetto alle primarie democratiche di giugno. I numeri impressionanti dei nove giorni di voto anticipato conclusisi sabato potrebbero, scrive il New York Post, far pensare a un’affluenza complessiva alle urne martedì sera di oltre 2 milioni di voti, per la prima volta dal 1969.
Per Israele, “Mamdani è un chiaro pericolo per la comunità ebraica di New York”
Zohran Mamdani è appoggiato dalla sinistra del partito Democratico guidata dal senatore Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez. Ha l’appoggio dell’elettorato giovane e di diverse minoranze e un endorsment inaspettato da parte di Obama. Ha vinto le primarie promettendo politiche di sinistra: riduzione del costo degli affitti, trasporti gratis supermercati con prezzi calmierati ed è stato minacciato da Trump che ha detto di voler tagliare i fondi federali nel caso venissero adottate politiche non di suo gradimento. Mamdani è musulmano ed ha appoggiato le manifestazioni Pro Pal. Per questa ragione non è ben visto dalla comunità ebraica molto influente in città e che appoggia aperamente Cuomo.
Ed oggi, il giorno del voto, Mamdani è stato attaccato dal console generale di Israele a New York ed ex ministro del Likud Ofir Akunis. Mamdani, afferma Akunis, rappresenta un “chiaro e immediato pericolo per la comunità ebraica” di New York a causa del suo sostegno alle manifestazioni pro-palestinesi in città. Per Akunis, riporta Haaretz, l’elezione di Mamdani rappresenterebbe una “minaccia chiara e immediata per le istituzioni ebraiche e le sinagoghe, la maggior parte delle quali sono sorvegliate dal Dipartimento di Polizia di New York”.