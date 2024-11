“Il gruppo Ecr di Meloni – spiega, intervistato dal Corriere della Sera, l’eurodeputato del Partito Democratico Nicola Zingaretti – non crede alla prospettiva dell’integrazione europea. Guarda al passato a una collaborazione tra Stati, la vecchia formula intergovernativa. Una opzione totalmente inadeguata per affrontare il futuro e contraria agli interessi dell’Italia”.

Le parole di Nicola Zingaretti

“Per questi motivi hanno votato contro Von der Leyen ma poi ne hanno rivendicato la condirezione. Una palese contraddizione. Meloni non ha ‘servito’ l’Italia, si è servita del prestigio di Paese fondatore per portare avanti il suo disegno. Non abbiamo sbagliato noi a segnalare questa contraddizione, ha sbagliato il Ppe ad accettarla. E ne pagheranno il prezzo perché temo che siamo dentro un nuovo step del progetto della destra sovranista. Ma li fermeremo”.

“Dobbiamo abituarci all’idea che probabilmente non esisterà più una maggioranza stabile, definita – prosegue – Per colpa delle furbizie di Weber ogni volta faremo i conti con le incursioni della destra nazionalista che tenta di far arretrare l’Europa. È questo il senso della nostra continua battaglia: liberi e protagonisti per non far arretrare le conquiste europee e fare di tutto fino all’ultimo istante per fare avanzare un’Europa più forte e più umana. Mai nella storia europea del resto i nazionalisti hanno avuto circa 200 deputati e così tanti governi a destra”.

“Cosa dovremmo fare? Dopo Trump regalargli l’Europa? Non ci penso proprio. Il Ppe sta tradendo la sua tradizione europeista. Ci hanno lasciato da soli a presidiare questo fronte. Confido – conclude – che i colleghi di Forza Italia facciano pesare la propria forza come credo abbiano fatto in queste settimane”.