No alla presenza dell’europarlamentare della Lega Roberto Vannacci al convegno sul patentino civico-linguistico per i negozianti stranieri proposto dall’assessore al Commercio Sebastiano Costalonga, in programma lunedì 22 settembre alle 10, a Venezia. Questa la scelta dell’istituto culturale Ateneo Veneto. Lo scrivono Il Gazzettino e i quotidiani del Gruppo Nem spiegando che “il Comitato di presidenza ha detto un secco ‘non se ne parla’, giustificando la scelta con la concessione della sala solo in assenza di esponenti politici nazionali”. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha commentato: “L’ho appreso da poco e sono rimasto sorpreso”.

La perplessità non è emersa prima “perché solo lunedì 15 settembre l’Ateneo è venuto a sapere dell’ospitalità in seguito a una comunicazione della Digos della presenza di un personaggio che non è un parlamentare qualunque, ma un personaggio che con le sue posizioni ha fin dall’inizio diviso l’opinione pubblica” viene riportato. “Sono rimasto spiazzato dalla posizione dell’Ateneo per la presenza di un politico importante” ha detto Costalonga.

“Non vorrei fare polemiche. Ho ottimi rapporti con l’assessore Costalonga, cui ho fatto presente che la presenza all’evento di un rappresentante nazionale di partito avrebbe dato una connotazione politica o partitica. E, come sanno tutti, in Ateneo non organizziamo mai queste cose” ha spiegato la presidente dell’Istituzione, Antonella Magaraggia.