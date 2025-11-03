“Changpeng Zhao? Non so chi sia”: Donald Trump ha risposto cosi’ in una intervista alla Cbs quando gli è stato chiesto perché il mese scorso avesse concesso la grazia al multimiliardario della criptovaluta, nonostante i procuratori federali avessero affermato che aveva causato “danni significativi alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti”.

“Okay, siete pronti? Non so chi sia”, ha detto il presidente. Trump ha aggiunto di non ricordare di aver incontrato il fondatore di Binance e di “non avere idea di chi sia”, solo che gli era stato detto che l’uomo d’affari era vittima di una “caccia alle streghe” da partedell’amministrazione dell’ex presidente Joe Biden.

Un predecessore che lui ha criticato per aver siglato senza cognizione di causa molti atti, comprese numerose grazie, con l’autopen, un sistema automatico di firma usato da vari presidenti.