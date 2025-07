“Riferiremo in Parlamento quando sarà il momento, però gli atti che abbiamo smentiscono radicalmente quello che è stato riportato sui giornali”. A dirlo è il ministro della Giustizia Carlo Nordio a proposito del caso Almasri, prima di partecipare alla Conferenza sull’Ucraina in corso a Roma.

La dichiarazione arriva a conclusione dell’indagine del tribunale dei ministri sulla mancata consegna del generale libico Najeem Osama Almasri alla Corte penale internazionale da parte del governo italiano. Secondo quanto rilevato, il governo italiano sapeva tutto da subito. Non averlo voluto trattenere sarebbe stata quindi una precisa scelta politica. La notizia è stata pubblicata sul Corriere della Sera e Repubblica ed ora Giulia Bongiorno, la legale dei quattro indagati sulla vicenda (la premier Giorgia Meloni, il sottosegretario Alfredo Mantovano ed i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi) sta valutando se procedere con una denuncia per divulgazione di atti coperti dal segreto.

Anche Piantedosi difende il ministro Nordio

Oltre a Nordio, a parlare della vicenda è intanto anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi: “È grande ministro. È fortemente impegnato su temi e riforme epocali che lo hanno reso obiettivo principale delle opposizioni che, peraltro, fanno il loro mestiere. Anche lui ha già più volte riferito in Parlamento fatti e circostanze che non possono essere semplicisticamente contraddetti da indiscrezioni e illazioni. La prosecuzione degli accertamenti sulla vicenda dimostrerà presto come tutti noi ci siamo mossi nell’esclusivo fine dell’interesse pubblico che compete alle rispettive funzioni ministeriali”.