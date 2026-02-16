Secondo Barack Obama gli alieni esistono davvero. L’ex presidente degli Stati Uniti lo ha detto durante il podcast No Lie with Brian Tyler Cohen ammettendo però di non averli mai visti. Obama poi ha rassicuraco gli ascoltato spiegando che la famigerata “area 51” in realtà non esiste.

Obama ha risposto ad una domanda di Brian Tyler Cohen: “Gli alieni esistono, ma io non li ho visti”. L’ex presidente ha detto ancora: “Non sono nell’Area 51, non c’è alcuna struttura sotterranea”. Il riferimento è alle teorie per cui nella base militare del Nevada sarebbero tenute nascoste prove di vita extraterrestre. Obama ha poi ribadito: “A meno che non ci sia un enorme complotto che viene nascosto al presidente degli Stati Uniti”.

L’argomento si è chiuso con una battuta: “Qual è stata la prima cosa che ho chiesto da presidente degli Stati Uniti? Dove fossero gli alieni”, ha risposto sorridendo.

La spiegazione di Obama sugli alieni

Questa la spiegazione di Obama sugli alieni: “Statisticamente l’universo è così vasto che è probabile che esista vita là fuori. Ma le distanze tra i sistemi solari sono così grandi che è improbabile che siamo stati visitati dagli alieni, e durante la mia presidenza non ho visto alcuna prova che gli extraterrestri abbiano avuto contatti con noi. Davvero!”.

Secondo Obama, “esistono filmati e registrazioni di oggetti nei cieli che non sappiamo esattamente cosa siano. Non possiamo spiegare come si muovessero, la loro traiettoria. Non avevano uno schema facilmente spiegabile. Credo che le persone prendano ancora seriamente il tentativo di indagare e capire di cosa si tratti”.