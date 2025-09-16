“Dobbiamo spezzare la catena della criminalità”. Con questa dichiarazione, Andrea Ostellari, sottosegretario leghista alla Giustizia, ribadisce l’intento del governo di contrastare il fenomeno dei borseggi e dei furti. Intervistato dal Corriere della Sera, Ostellari annuncia che il pacchetto “stoppa borseggi” prevede misure severe, anche a costo di “togliere i figli a coloro che li mandano a rubare nelle strade”.

Il primo passo, sottolinea, era stato il provvedimento sul borseggio effettuato da donne incinte o da madri di bambini piccoli: “Con quella misura abbiamo messo uno stop allo ‘scudo penale’ che permetteva a queste signore di evitare conseguenze per i loro reati. Grazie a quella riforma, sarà il magistrato che deciderà se la persona dovrà rispondere penalmente dei suoi atti, prima c’era un rinvio obbligatorio della pena”.

Nuove regole e tutela dei minori

Ora, secondo Ostellari, arriva il secondo passaggio della riforma, che comprende tra gli altri provvedimenti “il ritorno alla procedibilità di ufficio per il reato di furto con destrezza. La riforma Cartabia aveva sancito che per alcuni reati fosse necessaria la querela da parte della vittima”. Questo, spiega, significava “l’impunità per i ladri. Perché è molto difficile che il turista che viene derubato presenti querela”.

Riguardo ai minori, il sottosegretario aggiunge: “Noi ci siamo ispirati al protocollo ‘Liberi di scegliere’, che oggi viene applicato alle famiglie mafiose. L’idea è quella che se invece di mandare tuo figlio a scuola lo mandi a delinquere, perdi la patria potestà”.