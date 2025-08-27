Ovazione per Giorgia Meloni al Meeting di Rimini: “Senza i volontari non esisterebbe il Meeting e voglio tributare a tutti loro il mio applauso, sono oggettivamente un vero spettacolo”, esordisce la premier, ringraziando la macchina organizzativa. “Il campo in cui abbiamo dimostrato di voler stare non è quello delle ideologie, delle utopie, di chi vuole modellare la realtà: il campo che abbiamo scelto è il campo del reale, perché mille miliardi di idee non valgono una sola persona, per loro bisogna vivere e morire”, aggiunge Meloni, rivendicando la concretezza dell’azione politica. “Anche la stampa internazionale, mai benevola con noi, è portata spesso a considerarci un’anomalia positiva. Non cito i tanti profeti di sventura che vedevano proprio nella politica estera il tallone d’Achille del governo: posso augurarmi che in cuor loro siano contenti di essersi sbagliati”, osserva la premier con una punta di ironia.

“La proposta italiana del modello art.5 della Nato per le garanzie di sicurezza di Kiev è la principale sul tavolo, un possibile contributo alla pace che la nostra nazione ha fornito: dobbiamo esserne fieri”, rivendica. “Condanniamo l’ingiustificabile uccisione dei giornalisti, un inaccettabile attacco alla libertà di stampa e a tutti coloro che rischiano la vita per raccontare il dramma della guerra”, sottolinea. “Non abbiamo esitato un solo minuto a sostenere il diritto all’autodifesa di Israele dopo l’orrore del 7 ottobre, ma non possiamo tacere ora di fronte a una reazione andata oltre il principio di proporzionalità, mietendo troppe vittime innocenti e coinvolgendo anche le comunità cristiane”, ammonisce, ribadendo l’appello al cessate il fuoco. “Rivendichiamo il ruolo dell’Italia in questa crisi: siamo il primo Paese non musulmano per evacuazioni sanitarie da Gaza. C’è chi scrive mozioni e chi salva bambini, io sono fiera di fare parte dei secondi”, afferma.

“Bisogna delineare un’Europa del pragmatismo, che faccia meno e meglio, davvero unita nella diversità”, rilancia, citando il motto dell’Ue. “Essere conservatori non vuol dire costruire con mattoni vecchi ma con mattoni nuovi: la nostra casa è l’Occidente”, chiarisce, richiamando il titolo della kermesse. “Abbiamo messo mattoni nuovi sull’immigrazione, con serietà e rigore come mai prima: quella legale è ricchezza, quella illegale è un danno”, prosegue. “Voglio dire con chiarezza che ogni tentativo di impedirci di governare l’immigrazione illegale verrà rispedito al mittente”, avverte.

“Una delle priorità, su cui lavoreremo anche con Matteo Salvini, è un grande piano casa a prezzi calmierati per le giovani coppie, perché senza una casa è più difficile costruire una famiglia”, annuncia poi, ribadendo la centralità della natalità e del sostegno alla famiglia.

“Per troppo tempo – continua – chi ha governato ha confuso il diritto al lavoro con il diritto a un reddito, rifugiandosi nell’assistenzialismo pur di non esercitare il faticoso dovere in capo allo Stato cioè il compito di creare le condizioni perché il diritto al lavoro sia garantito”. I sussidi “come il reddito di cittadinanza deresponsabilizzano le società e atrofizzano le persone”. E poi aggiunge: “Abbiamo avviato la riforma dell’Irpef, ora è tempo di fare di più e concentrare la nostra attenzione sul ceto medio”.