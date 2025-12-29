I colloqui di Mar-a-Lago hanno prodotto progressi non quantificabili, ma per Volodymyr Zelensky già il solo continuare a parlare con Donald Trump è una “vittoria”.

Uno dei maggiori obiettivi del presidente ucraino in Florida – riporta il New York Times – era impedire che le trattative in corso deragliassero, e ci è riuscito. Trump ha assicurato che resterà impegnato, non ha imposto alcuna scadenza per il raggiungimento di un piano di pace e , soprattutto, non ha abbracciato le richieste massimaliste della Russia.

Anche il portavoce del premier britannico Keir Starmer ammette che ci sono stati “progressi significativi” nei colloqui tra i due presidenti. Prima di aggiungere che “se Putin vuole davvero la pace, deve fermare le uccisioni e impegnarsi seriamente”.

Alla domanda se ci fossero dettagli specifici sulla copertura aerea che Londra potrebbe fornire nell’ambito delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina dopo un accordo di pace, il portavoce non ha voluto commentare, se non per dire che la priorità è arrivare a una cessazione delle ostilità.

Dal Cremlino ci si dichiara concordardi con il presidente degli Stati Uniti sul fatto che i colloqui per porre fine alla guerra in Ucraina siano nella fase finale.

“Non è la prima volta che Putin dice una cosa e ne fa un’altra”

Alla domanda dei giornalisti se Mosca condivida la valutazione di Trump dopo i colloqui con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha risposto: “Certamente”.

Il leader americano ha annunciato la disponibilità di Putin, ma la parte ucraina sta prendendo tali dichiarazioni con cautela, ha poi evidenziato il presidente ucraino.

“Non è la prima volta che Putin dice una cosa e ne fa un’altra. Per noi è importante che le sue parole siano coerenti con le sue azioni”, ha sottolineato.

Trump e il Cremlino hanno riferito che dopo i colloqui con Zelensky, ci sarebbe stata un’ulteriore telefonata tra il presidente americano e il leader russo, di cui tuttavia al momento non sono giunte notizie.