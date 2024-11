Una donna, e ultra fedele a Trump, sarà il prossimo Procuratore generale degli Stati Uniti.

Poche ore dopo il ritiro di Matt Gatez, il Presidente eletto degli Usa, Donald Trump, ha nominato Pam Bondi, l’ex Procuratore generale della Florida, per ricoprire il posto del prossimo Procuratore generale degli Stati Uniti. “Per troppo tempo, il Dipartimento di Giustizia partigiano è stato usato come arma contro di me e altri Repubblicani. Non più. Pam riconcentrerà il Dipartimento di Giustizia sul suo scopo previsto di combattere la criminalità e rendere di nuovo sicura l’America”, ha scritto Trump sui suoi social media.

Una donna per difendere Trump

Bondi ha affermato che l’indagine del procuratore speciale del Dipartimento di Giustizia per stabilire se i soci di Trump si fossero coordinati con l’interferenza russa nelle elezioni del 2016 doveva essere sciolta. Ha dichiarato che il primo impeachment del 45° presidente nel 2019 era una “farsa”. E quando Trump è stato incriminato quattro volte dopo aver lasciato l’incarico, Bondi è stata schietta su chi meritasse un esame legale, e non era l’ex presidente.

Bondi è un ex procuratore generale dello stato della Florida, scrivono Mark Berman e David Nakamura del Washington Post. Sta attirando una nuova attenzione da quando il presidente eletto Trump ha annunciato i suoi piani di nominarla a capo del Dipartimento di Giustizia come procuratore generale degli Stati Uniti.

È stata scelta dopo che Matt Gaetz, l’ex membro repubblicano del Congresso della Florida, si è ritirato dalla contesa tra le accuse di aver pagato delle donne, così come una minorenne di 17 anni, per fare sesso, affermazioni che ha negato.

Non è incendiaria ma affidabile

Sebbene il commento pubblico di Bondi non sia così incendiario come la retorica provocatoria di Gaetz, che includeva la richiesta di abolizione dell’FBI, è comunque stata un’affidabile sostenitrice di Trump e una feroce critica dei tentativi di indagare o processarlo.

Bondi si è unita alla prima difesa di impeachment di Trump ed è andata in televisione per accusare falsamente i democratici di imbrogli quando Trump ha perso la sua candidatura alla rielezione del 2020 contro Joe Biden. La scorsa primavera è anche apparsa in un tribunale di Manhattan per sostenere Trump, che era sotto processo con l’accusa di falsificazione di documenti aziendali per coprire un pagamento di denaro per il silenzio a un’attrice di film per adulti prima delle elezioni del 2016.

Le critiche ai legami di Bondi con Trump risalgono al suo mandato come procuratore generale della Florida dal 2011 al 2019. Bondi ha affermato di aver incontrato Trump mentre era al college ed era amica di due dei suoi figli, Donald Trump Jr. e Ivanka Trump. Ha anche sostenuto Trump alle primarie repubblicane del 2016.

Dave Aronberg, procuratore distrettuale della contea di Palm Beach, Florida, ha affermato che Bondi sarà molto meglio per il Dipartimento di Giustizia di quanto non sarebbe stato Gaetz. Gaetz, che non ha mai lavorato come procuratore e sarebbe stato il primo procuratore generale degli Stati Uniti in quattro decenni senza esperienza come procuratore o giudice governativo, aveva pubblicamente ventilato l’idea di sbarazzarsi del Dipartimento di Giustizia, dell’FBI e di altre agenzie se non avessero cambiato rotta.

“Non è una ciarlatana politica”, ha affermato Aronberg in un’intervista. “Non accetterà l’incarico di bruciare il Dipartimento di Giustizia come aveva promesso di fare Matt Gaetz”.

Aronberg ha affermato di aver cercato senza successo la nomination democratica alle elezioni del procuratore generale della Florida nel 2010 e di aver sostenuto l’eventuale avversario di Bondi alle elezioni generali. Ma Bondi lo ha comunque scelto come “zar della droga” dello Stato in modo che potessero “salvare vite nell’epidemia di oppioidi”, ha detto. Bondi ha intrapreso un’azione legale in Florida per chiudere quelle che erano note come “pill mills” (centri per il dolore che prescrivevano liberamente oppioidi che creano dipendenza) e vietare le forme sintetiche di eroina e acido.

“È pratica ed è anche leale con i suoi colleghi, il che significa che non cercherà di cacciare nessuno perché è un democratico o un procuratore di carriera apolitico”, ha detto Aronberg. “Crede nello stato di diritto”.

Dato il dichiarato desiderio di Trump di vendetta contro i suoi presunti nemici, ha detto Aronberg, si aspetta che Bondi possa avviare indagini sui precedenti casi del Dipartimento di Giustizia che coinvolgono Trump. Aronberg ha detto che crede che Bondi seguirebbe l’esempio di William P. Barr, che ha ricoperto il ruolo di procuratore generale per parte del primo mandato di Trump e ha nominato un procuratore speciale per indagare sulle origini dell’inchiesta sulla Russia.

“Non mi aspetto che la sua gente avvii accuse contro qualcuno senza prove”, ha aggiunto. Bondi ha alimentato altre controversie mentre era in carica in Florida, inclusa la sua risposta alle cause legali volte a costringere lo stato a onorare i matrimoni tra persone dello stesso sesso di altri stati prima che la Corte Suprema confermasse il matrimonio tra persone dello stesso sesso a livello nazionale nel 2015. Aveva affermato che riconoscere quelle unioni avrebbe “imposto un danno pubblico significativo” ai cittadini della Florida, che nel 2008 avevano approvato un divieto statale su tali matrimoni.

Bondi si è anche opposta fermamente agli sforzi per legalizzare la marijuana medica nello stato, una posizione che potrebbe metterla in contrasto con Trump, che durante la sua campagna ha espresso politiche pro-cannabis. “La speranza migliore è che continui a portare avanti il ​​suo precedente lavoro come procuratore locale e statale per la legge e l’ordine a livello federale e nazionale”, ha affermato Anthony V. Alfieri, professore di giurisprudenza presso l’Università di Miami e direttore del Center for Ethics and Public Service di quella facoltà di giurisprudenza.

“La preoccupazione è che il suo impegno per la legge e l’ordine sarà distorto o prevenuto o influenzato dalle priorità politiche dell’amministrazione Trump”. Ha mantenuto il suo sostegno a Trump dopo che il Post ha pubblicato una registrazione audio nell’ottobre 2016 in cui Trump si vantava di afferrare le donne per le loro vagine. Bondi ha affermato che i commenti erano “disgustosi”, ma che Trump si è scusato.

È stata una critica vocale dell’inchiesta sulla Russia durante il primo mandato di Trump, apparendo su Fox News per liquidare l’indagine come unilaterale. Almeno una volta, tuttavia, Bondi ha inserito le sue critiche in una difesa più ampia delle forze dell’ordine federali. “Ci sono circa 40.000 grandi uomini e donne dell’FBI in tutto il paese”, ha affermato Bondi. “E ci sono alcuni cattivi nel Dipartimento di Giustizia che stanno facendo sembrare cattivi tutti gli altri. E questo non è giusto nei confronti di quei grandi uomini e donne che sono là fuori a rischiare la vita ogni giorno”.

Dopo aver lasciato l’incarico nel 2021, Trump è stato incriminato in casi statali separati a New York e in Georgia e in casi federali in Florida e D.C. Solo il caso di New York è andato a processo. Bondi, che aveva criticato il procuratore distrettuale di Manhattan e il giudice che supervisionava il caso, si è unito ad altri alleati per partecipare al processo per mostrare sostegno a Trump, il primo ex presidente mai accusato di crimini.