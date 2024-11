Matt Gaetz ha rinunciato, tutti i retroscena, FBI in pista, troppi scandali, anche il suo partito contrario

Matt Gaetz non ce l’ha fatta, anzi, ha sgombrato il campo prima ancora di cominciare. Ecco tutti i retroscena, FBI in pista, troppi scandali, anche il suo partito contrario.

Era stato scelto da Trump come capo della giustizia americana, installarsi sulla poltrona di Attorney General, che è la somma dei nostri ministro della giustizia e procuratore generale della Cassazione.

Il passato di Gaetz stava emergendo e non gli ha fatto bene.

La crisi è precipitata quando i senatori democratici del Comitato giudiziario del Senato hanno formalmente richiesto il fascicolo dell’FBI su Gaetz, rivela Rachel Bade su Politico.

Una lettera all’Fbi contro Gaetz

Nella lettera, inviata al direttore dell’FBI CHRISTOPHER WRAY e ottenuta da POLITICO, i membri democratici del Comitato giudiziario hanno richiesto il fascicolo probatorio dell’indagine delle forze dell’ordine per stabilire se Gaetz sia coinvolto nel traffico sessuale di minori.

“Affinché il Senato possa svolgere il suo dovere costituzionale in questo caso, dobbiamo essere in grado di esaminare attentamente tutti i materiali pertinenti che parlano della credibilità di queste gravi accuse contro il signor Gaetz”, si legge nella lettera, che è stata firmata da tutti i democratici del panel, tranne il senatore della Georgia JON OSSOFF.

Lui nega tutto e respinge le accuse

Gaetz, conclude Rachel Bade, ha negato tutte le accuse di illecito ma era stato indagato dall’FBI per quasi tre anni per potenziali violazioni del traffico sessuale, un’indagine che si è conclusa l’anno scorso senza che venissero presentate accuse.

Contrari anche i senatori repubblicani

Così, vista la mala parata, Gaetz ha ritirato il suo nome dalla lista per la carica di procuratore generale del presidente eletto Donald Trump dopo che l’ex legislatore ha incontrato l’opposizione dei repubblicani del Senato per la sua condotta passata.

Gaetz, che si è dimesso dalla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti la scorsa settimana, è stato oggetto di un’indagine del Comitato etico per le accuse di aver avuto rapporti sessuali con una ragazza minorenne di 17 anni. Ha negato ogni illecito.

Il suo ritiro è seguito alla crescente opposizione dei repubblicani del Senato, del cui sostegno avrebbe avuto bisogno per vincere l’incarico.

La nomina è stata un primo test del potere di Trump sul Congresso, dove il suo Partito repubblicano avrà la maggioranza in entrambe le camere l’anno prossimo.

Gaetz non era amato da molti colleghi repubblicani per aver orchestrato l’estromissione l’anno scorso dell’ex presidente della Camera Kevin McCarthy, gettando la Camera nel caos per settimane. I repubblicani al Senato si erano irritati all’idea di essere chiamati a votare su Gaetz senza vedere i risultati dell’indagine della Commissione etica della Camera sulle accuse di molestie sessuali.

Gaetz, in un post su X, ha detto che voleva evitare di diventare una distrazione per la nuova amministrazione Trump.

Gaetz era stato nominato la scorsa settimana. Non ha mai lavorato al Dipartimento di Giustizia né è stato procuratore a nessun livello di governo.

“Indagine su sesso e droga tra minorenni, foto di nudo e un “figlio” segreto: la guida completa agli scandali di Matt Gaetz” titolava un feroce articolo di Josh Fiallo sul Daily Beast.

Gaetz, 42 anni, è uno dei legislatori più controversi del Congresso, scrive Fiallo. È accusato di numerose azioni controverse, tra cui l’esposizione di foto di donne nude alla Camera e un’indagine su un possibile traffico sessuale.

Prima che Gaetz possa entrare a far parte del governo Trump come massimo funzionario delle forze dell’ordine del Paese, dovrà superare un’udienza di conferma al Senato, durante la quale sarà sicuramente interrogato sulla sua lunga lista di scandali.

Nel 2017, il deputato Gaetz non era ancora un nome nazionale. Tuttavia, fece girare la testa in tutto il paese dopo essere stato l’unico “no” a una legge contro il traffico di esseri umani che passò facilmente sia alla Camera che al Senato.

Gaetz ha poi spiegato di aver votato no perché riteneva che il disegno di legge, il Combating Human Trafficking in Commercial Vehicles Act, avrebbe rappresentato un “mission creep” a livello federale. In parole povere, riteneva che il disegno di legge avrebbe portato a più burocrazia governativa del necessario, sebbene fosse d’accordo con l’obiettivo del disegno di legge.

Gaetz è stato comunque criticato per essere stato l’unico voto contrario, e il suo voto “no” è riemerso anni dopo durante le ricadute della sua presunta inchiesta sul traffico sessuale.

Gaetz è stato nuovamente oggetto di imbarazzo in tutta la nazione nel 2018, quando ha portato il troll di estrema destra di internet Chuck Johnson al discorso sullo stato dell’Unione. A rendere la scelta dell’ospite ancora più sconcertante è stato il fatto che alcuni colleghi di Gaetz dalla Florida avevano optato per portare i sopravvissuti di un uragano devastante e la famiglia di un ostaggio in Iran.

Gaetz, nel frattempo, ha ritenuto opportuno portare ad assistere a un discorso presidenziale alla Camera Johnson, un uomo che era stato bandito da Twitter, accusato di nazionalismo bianco e negazionismo dell’Olocausto, e che era forse più noto per la proliferazione di fake news.

Gaetz ha detto al Daily Beast all’epoca di aver dato un biglietto di invito a Johnson semplicemente perché si era presentato nel suo ufficio il giorno del discorso.

Gaetz si era trasformato in un agitatore nazionale nel 2019, agendo come un fermo difensore di Donald Trump che appariva spesso su Fox News. Fu quest’anno che Gaetz, un giorno prima che Michael Cohen dovesse parlare davanti alla House Oversight Committee, accusò l’ex faccendiere di Trump diventato nemico di essere infedele alla moglie, in quella che sembrò una minaccia velata.

Gaetz, taggando l’account di Cohen su Twitter, ha scritto: “Tua moglie e tuo suocero sanno delle tue fidanzate? Forse stasera potrebbe essere un buon momento per quella chiacchierata. Mi chiedo se rimarrà fedele quando sarai in prigione. Sta per imparare molto…”

Nell’estate del 2020, Gaetz si è trovato coinvolto in un acceso alterco con l’ex deputato Cedric Richmond durante un’udienza del Congresso sulla riforma della polizia. Durante un acceso tira e molla, Gaetz è esploso contro Richmond per aver lasciato intendere di non sapere cosa significasse temere per un figlio nero.

Gaetz non era sposato e, per quanto ne sapeva il pubblico, non aveva figli all’epoca, quindi molti si sono grattati la testa dopo il suo scambio con Richmond. Quello stesso giorno, tuttavia, il deputato della Florida è andato su Twitter per postare una foto di qualcuno che ha descritto come “mio figlio Nestor”, un diciannovenne di Cuba che apparentemente aveva vissuto con lui per sei anni.

“Non condividiamo alcun sangue, ma lui è la mia vita”, ha detto Gaetz. Ha anche sottolineato nel suo post che Nestor è arrivato in Florida “legalmente”.

Tuttavia, la relazione tra Gaetz e Nestor è stata da allora esaminata attentamente. Nestor è il figlio dell’ex fidanzata di Gaetz e ha trascorso del tempo vivendo sia con Gaetz che con la sua famiglia di sangue in Florida. Si è anche scoperto che Gaetz aveva descritto Nestor nei post sui social media come uno “studente locale” nel 2016 e come “il mio aiutante” nel 2017.

Il New York Times ha pubblicato un rapporto bomba nel 2021 che sosteneva che Gaetz era indagato dal Dipartimento di Giustizia per traffico sessuale. Tra le accuse contro Gaetz c’era quella di aver fatto sesso con una ragazza di 17 anni e di averle pagato per attraversare i confini dello stato. “È verificabilmente falso che io abbia viaggiato con una donna di 17 anni”, ha dichiarato alla pubblicazione all’epoca.

Alla fine, l’anno scorso il Dipartimento di Giustizia ha annunciato che non sarebbero state presentate accuse contro Gaetz e che l’indagine era completa. Tuttavia, il suo amico, l’esattore delle tasse della Florida Joel Greenberg, si è dichiarato colpevole di una serie di reati sessuali ed è stato condannato a 11 anni di prigione.

Nel 2021, il Daily Beast ha riportato una lettera di confessione scritta da Greenberg in cui affermava che Gaetz lo aveva pagato per organizzare sesso con diverse donne e una ragazza di 17 anni. Il Beast ha anche rivelato registri Venmo privati che mostravano che Gaetz inviava denaro a Greenberg, usando persino un soprannome per l’adolescente.

Mentre Gaetz è stato assolto legalmente, lo scandalo ha danneggiato la sua reputazione sulla collina e apparentemente ha portato a storie sgradevoli sul legislatore. Di recente, ciò includeva documenti del tribunale emersi a settembre che sostenevano che Gaetz era a una festa nel 2017 con una studentessa nuda del terzo anno delle superiori che era lì per “impegnarsi in attività sessuali” mentre erano presenti droghe come cocaina ed ecstasy.

Un rapporto della CNN del 2021 sosteneva che Gaetz aveva mostrato con orgoglio immagini e clip di donne nude con cui era andato a letto ad assistenti e legislatori mentre si trovava al Campidoglio degli Stati Uniti e nell’aula della Camera.

Tra i presunti video mostrati sul telefono di Gaetz c’era una donna nuda con un cerchio di hula hoop. Una fonte ha detto alla CNN che le clip squallide erano un “motivo di orgoglio” per il membro del Congresso.

Il rapporto della CNN suggeriva che la condotta presumibilmente sordida di Gaetz faceva parte di una tendenza del deputato. La rete ha riferito che il personale che lavorava per l’ex presidente della Camera Paul Ryan una volta dovette incontrare Gaetz durante il suo primo mandato per fargli la predica sul comportamento professionale in aula.

Gaetz ha negato il rapporto della CNN “nei termini più forti possibili”. Poco prima che la storia esplodesse, Gaetz ha affermato che lui e la sua famiglia erano stati “vittime di un’estorsione criminale organizzata che coinvolgeva un ex funzionario del Dipartimento di Giustizia che chiedeva 25 milioni di dollari minacciando di infangare il mio nome”.

Sebbene sia forse il suo scandalo meno controverso, Gaetz è stato messo sotto torchio nel 2022 quando la testimonianza di un avvocato di Trump, emersa durante un’udienza del comitato del 6 gennaio, ha rivelato che il legislatore avrebbe chiesto una totale grazia a Trump durante i suoi ultimi giorni in carica.

L’avvocato, Eri Herschmann, ha affermato in una deposizione che Gaetz aveva richiesto la grazia presidenziale “dall’inizio dei tempi fino a oggi, per qualsiasi cosa”. Anche Cassidy Hutchinson, ex consigliere della Casa Bianca, ha testimoniato che Gaetz aveva chiesto la grazia “dall’inizio di dicembre” del 2020, ma ha affermato di non essere sicura del perché.

Dopo che è emersa la clip della deposizione, Gaetz ha liquidato il comitato come una “spettacolo politico”, mentre altri legislatori, come l’ex rappresentante repubblicano Adam Kinzinger, hanno osservato che la richiesta era la prova che Gaetz non stava tramando niente di buono. “L’unica ragione per cui chiedi la grazia è se pensi di aver commesso un crimine”, ha detto Kinzinger.

Probabilmente lo scandalo più urgente per Gaetz oggi è un’indagine della Commissione etica della Camera aperta l’anno scorso. L’indagine, inizialmente aperta nel 2021 ma poi sospesa, sta indagando su Gaetz per condotta sessuale inappropriata, uso di droghe illecite, uso improprio di documenti di identità statali e corruzione.

Gaetz ha negato ogni illecito quando l’indagine è stata annunciata nel 2023 e ha detto che “non era qualcosa di cui mi preoccupavo”. Ha anche suggerito di essere stato preso di mira per la sua politica, dicendo: “È anche divertente che l’unico tizio che non accetta i soldi dei lobbisti corrotti e dei PAC sembra essere sotto la maggior parte delle indagini di Ethics”.

L’inchiesta è rimasta aperta fino a mercoledì, tuttavia mercoledì sera il presidente della Camera Mike Johnson ha detto ai giornalisti che Gaetz si dimetterà dal Congresso “con effetto immediato” dopo la sua nomina a procuratore generale da parte del presidente eletto Trump, di fatto uccidendola.

Quando si è diffusa la notizia della nomina di Gaetz, ABC News ha riferito che si era udito un “sussulto udibile” in una sala della Camera dei rappresentanti, riunita a porte chiuse.