“Paranoid”, per citare il “principe delle tenebre” Ozzy Osbourne, appena trapassato: la paranoia informa il legisatore russo. La Corte suprema della Federazione russa il 23 luglio scorso ha aggiunto alla lista che vieta tutto la messa al bando del sedicente “Movimento internazionale del satanismo”, non meglio identificata organizzazione comunque ora sanzionata per legge come fuorilegge, bollata come organizzazione estremista al pari del Movimento internazione Lgbt+.

Il Diavolo nel mirino

Marco Imarisio sul Corriere della Sera ha registrato l’ironia con cui perfino i russi hanno accolto una legge che mette il Diavolo nel mirino.

Con contraddizioni grottesche inevitabili: che ne pensano le legioni di “metallari” russi, ora che Lucifero è nemico della Patria?

«Sono uscita con indosso la maglietta “666 The Number of the Beast” degli Iron Maiden, quanti anni di galera rischio?». «Mi dichiaro colpevole di aver pubblicato un post per salutare il demoniaco Ozzy Osbourne, in quale gulag siberiano devo andarmi a costituire?».

“La Procura generale e il ministero della Giustizia non danno indicazioni precise su cosa sia davvero il satanismo – spiega Imarisio -. Soltanto linee guida, come «l’ideologia estremista», «l’odio e l’ostilità verso le fedi tradizionali», «il nazionalismo radicale e il neonazismo». Ma tutti questi fenomeni sono già banditi in Russia”.