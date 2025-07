Nel corso di un’intervista concessa a La Stampa, il presidente dell’Associazione nazionale magistrati (Anm), Cesare Parodi, ha voluto chiarire la posizione della magistratura in merito al ricorso presentato alla Cassazione nel caso Open Arms. “Non è stato fatto un appello, ma un ricorso in Cassazione. E il ricorso in Cassazione è previsto dalla Costituzione. Tutti i procedimenti possono esserne oggetto”, ha precisato Parodi, sottolineando che non si tratta di una forzatura, ma dell’applicazione regolare del diritto.

Secondo il presidente dell’Anm, la scelta del ricorso alla Cassazione, anziché dell’appello, “blocca alla radice ogni polemica”, poiché non implica una revisione completa del processo ma si concentra su aspetti di diritto. In risposta alle parole del ministro della Giustizia Carlo Nordio, Parodi è netto: “O si cambia la Costituzione o il ricorso in Cassazione non potrà essere limitato”.

Anche la premier Giorgia Meloni è intervenuta sulla vicenda parlando di un presunto accanimento giudiziario. Parodi ha replicato: “Il ricorso in Cassazione è possibile per ogni caso. Se ogni volta che accade è un accanimento, allora mi permetta di dire che si tratta di un accanimento diffuso”.

Cassazione come garanzia e il caso Piccirillo

Per Cesare Parodi, l’intervento della Cassazione ha una funzione chiarificatrice e orientativa, utile all’intero sistema giudiziario. Infatti, “una volta che la Cassazione si sarà pronunciata sul tema, che potrà riproporsi, tutte le procure italiane dovranno adeguarsi”, ha spiegato. Questo permetterà di stabilire una linea interpretativa comune, “di massima chiarezza e trasparenza”, su un tema potenzialmente ricorrente.

Parodi ha poi commentato il caso Almasri e le critiche mosse dal magistrato Raffaele Piccirillo. Pur evitando di entrare nel merito, ha sottolineato il valore costruttivo delle osservazioni: “Però il magistrato Piccirillo non ha dato un giudizio di valori, ma, a fronte anche della sua lunga esperienza, ha fatto una lunga serie di argomentazioni puntuali che sono il sale della discussione e dell’interlocuzione”.

Infine, il presidente dell’Anm ha espresso forte preoccupazione per la reazione del Guardasigilli Nordio: “Rifiutare con quei toni non la critica secca, ma l’argomentazione nel dettaglio, è una cosa che preoccupa parecchio noi magistrati”. E ha concluso con una dichiarazione decisa: “Se non è possibile neppure esprimere considerazioni in modo pacato e professionale, allora è un grave problema che l’Anm affronterà con determinazione”.