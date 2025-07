“Il riconoscimento dello Stato di Palestina? Noi l’abbiamo già riconosciuto. ‘Da mo’, come dite voi. Per noi quella è la soluzione, cioè il riconoscimento dei due Stati che vivono vicino l’uno all’altro in autonomia e sicurezza”. A dirlo è il Segretario di Stato Vaticano cardinale Pietro Parolin, a margine di un evento del Giubileo degli Influencer. Sul fatto che un riconoscimento dello stato palestinese possa essere prematuro Parolin risponde: “Perché prematuro? Secondo noi la soluzione passa tramite il dialogo tra le due parti anche se la situazione in Cisgiordania rende tutto più difficile”.

Anche il Governo britannico tentato dal riconoscimento della Palestina

Ed anche il Governo britannico guidato da Starmer sembrerebbe tentato dal riconoscimento della Palestina. A farlo capire è stato Jonathan Reynolds, ministro dell’Industria. Incalzato sull’argomento in un’intervista ad Itv sullo sfondo dell’incontro di oggi fra il premier laburista e Donald Trump nel resort di lusso di Turnberry, in Ayrshire, Reynolds ha detto che la questione del riconoscimento britannico dello Stato di Palestina accanto a Israele “non è se, ma quando”.

Reynolds ha poi ricordato come questo atto sia previsto dal programma elettorale del Labour. Non si è tuttavia sbilanciato su ipotetiche scadenze, a dispetto delle pressioni crescenti di Westminster, segnate dalla recente sollecitazione bipartisan al governo di oltre 220 deputati (molti dei quali appartenenti alla maggioranza laburista) ad associarsi all’annuncio del presidente francese Emmanuel Macron di procedere al riconoscimento a settembre dinanzi all’Onu.

L’iniziativa di Parigi ha peraltro scatenato la furia del governo israeliano di Benyamin Netanyahu, ed è stata criticata dallo stesso Trump, che Starmer non ha voluto finora irritare. Limitandosi a ribadire negli ultimi giorni il diritto “inalienabile” dei palestinesi a uno Stato, ma in una prospettiva da inserire nel contesto di un processo di pace con Israele, se e quando ripartirà: secondo un approccio su cui tutti i governi di Londra – sia conservatori sia laburisti – restano fermi da decenni.

E che Starmer abbia una posizione in merito lo ha ribadito anche Trump. Parlando coi giornalisti davanti al suo resort di Turnberry in Scozia, con al fianco il premier britannico Keir Starmer e la moglie Victoria, il presidente degli Stati Uniti ha detto: “Non prendo una posizione sul riconoscimento dello Stato palestinese”. Trump ha aggiunto di sapere che invece Starmer ha una posizione in merito.