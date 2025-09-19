Forse nemmeno a Pechino, una decina di anni fa quando si stava progettando la Via “polare” della Seta, immaginavano l’accelerazione del cambiamento climatico che sta facendo sciogliere irreversibilmente i ghiacci alle estremità polari del pianeta Terra.

Progetto di “controglobalizzazione”

Fatto sta che già oggi, complice la rinnovata amicizia/alleanza strategica con la Russia di Putin, la sfida alla primazia americana nei commerci globali è realtà. Il 20 settembre la compagnia di navigazione Haijie Shipping Company inaugurerà la rotta artica per il collegamento di navi portacontainer tra l’Estremo Oriente e l’Europa.

Sfruttando la possibilità di navigare senza l’apporto dei rompighiaccio, i tempi di collegamento tra Cina ed Europa del Nord, ad esempio Rotterdam, saranno dimezzati rispetto a quelli della rotta tradizionale attraverso l’oceano Indiano, il canale di Suez e il Mediterraneo: 18 giorni anziché 28.

Dal nord di Shanghai a Danzica

La Istanbul Bridge (ma i turchi non c’entrano, capitale cinese al 100%) salperà dal porto di Qingdao, a nord di Shanghai, farà tappa nelle isole britanniche a Felixstowe, poi giù verso Rotterdam, Amburgo e Danzica.

Ovvio il risparmio anche in termini di costi. A misura della progressione nello scioglimento dei ghiacci, si potrà navigare un numero sempre più alto di giorni (attualmente la rotta è percorribile pochi mesi l’anno).

Per la Cina uno sforzo titanico (che contempla piattaforme di estrazione di idrocarburi, l’impianto di stazioni satellitari e marittime, etc…) che darà i suoi frutti fra qualche decennio.

Un progetto dichiarato di “controglobalizzazione”, considerando che il 90% delle merci mondiali viaggia su navi mercantili e sono gli Stati Uniti a controllarne il flusso, presidiando i cosiddetti choke-point, vale a dire gli stretti e i colli di bottiglia che si parano durante la navigazione.