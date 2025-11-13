La storica sede di ponte Milvio, alla quale era iscritto Enrico Berlinguer, tornerà presto a far parte del patrimonio del Partito Democratico. Alla cena di sottoscrizione, tenutasi a La Giustiniana, nel ristorante del Seven Hills, hanno partecipato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein, il tesoriere Michele Fina, i segretari di Roma e del Lazio, Enzo Foschi e Daniele Leodori, oltre a parlamentari, segretari regionali e comunali del partito. Naturalmente presente anche la famiglia di Berlinguer. “È una grande gioia perché viene riacquisita attraverso le sottoscrizioni”, ha dichiarato Bianca Berlinguer, giornalista e la prima dei quattro figli dello storico segretario del Partito Comunista Italiano e di Letizia Laurenti.

“Un risultato importante”

“È bello che tante persone vogliono contribuire a non perderla”. La conduttrice è arrivata alla cena di sottoscrizione per salvare la storica sede del Pd a Ponte Milvio insieme alla sorella Laura, anche lei giornalista. A fine serata le sottoscrizioni sono state poco meno di 200, di cui almeno la metà con il versamento della quota minima di 75 euro. “È la sezione in cui papà ha trascorso gli ultimi anni della sua vita e più o meno tutto il periodo della sua segreteria, dal momento in cui ci siamo trasferiti in quella zona intorno al 72-73. Ci andava sempre molto molto volentieri”, ha ricordato Bianca Berlinguer.

“L’acquisto verrà fatto dal Circolo Pd Ponte Milvio, un’associazione non riconosciuta componente territoriale del Partito Democratico”, ha spiegato Antonio Di Iulio, avvocato e componente del gruppo di lavoro per l’acquisizione. La proprietà attuale, come per tutto il patrimonio immobiliare di sezioni e circoli su Roma, è della Fondazione Futuro Storico, realtà legata al Pd. “L’acquisto dovrebbe venire appena riusciamo ad avere i soldi. Il prezzo è concordato tra le parti”, dice il legale. “Le erogazioni liberali come quelle della cena alla Giustiniana serviranno a pagare l’acconto, per il resto verrà acceso un mutuo”.

“È un risultato importante, è il segno di un partito sempre più radicato sul territorio”, ha affermato la segretaria del Pd Elly Schlein nel corso della cena. “Il partito raggiunge anche quest’anno un nuovo record sulla raccolta del 2×1000: più di 10 milioni e mezzo”, aggiunge. “Abbiamo messo a posto le finanze, dopo 8 anni siamo riusciti a far uscire i dipendenti dalla cassa integrazione”. E la democrazia “è fatta anche di luoghi dove i militanti si incontrano, decidono, si organizzano”, ha commentato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.