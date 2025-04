Il settore dell’audiovisivo e del cinema starebbe vivendo una crisi molto forte dovuta alle scelte del Governo che ha modificato il Tax Credit, ossia un credito d’imposta pensato per sostenere le imprese nella produzione di film e serie tv, già dall’anno scorso. La situazione drammatica è ora stata certificata anche da un’indagine che ha lanciato un grido d’allarme e il Pd, tramite la deputata Irene Manzi, ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto cosa intenda fare il Governo.

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha replicato spiegando che la richiesta di chiarimenti in Aula “mi consente di porre l’attenzione sulla rilevanza di un settore e su interventi che in realtà il ministero della Cultura ha già preso e sta prendendo: pochi giorni fa è stato infatti firmato il decreto correttivo del Tax Credit contenente anche previsioni in materia di intelligenza artificiale su cui la direzione generale Cinema sta predisponendo delle linee guida. Si è tenuto inoltre oggi un apposito tavolo con i rappresentanti del settore in previsione di una riunione congiunta e dei relativi contenuti”.

Manzi aveva chiesto al ministro quali interventi il Mic intendesse porre in essere per rispondere al “grido d’allarme che il settore sta lanciando al Governo”, per risolvere la “drammatica situazione testimoniata dai dati dell’indagine Siamo Ai Titoli di Coda”.