“Visto che li abbiamo scoperti con le mani dentro il portafoglio dei cittadini e contrastati ora sono costretti a fare retromarcia per l’imbarazzo”. Così il leader del M5s Giuseppe Conte.

“Ricapitoliamo: Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia firmano un emendamento per alzare i pedaggi autostradali al casello dal primo agosto, in piene vacanze: non un aumento automatico ma una loro proposta ben precisa per scaricare tasse e balzelli sui cittadini.

“Meloni e Salvini stanno facendo lo scaricabarile”

Nemmeno un po’ di onestà di ammettere: abbiamo sbagliato, abbiamo firmato una proposta sbagliata. No. Meloni e Salvini stanno facendo lo scaricabarile su una nuova tassa che hanno firmato tutti e che ora, in difficoltà, annunciano di voler ritirare.

Pensano che le persone siano stupide. Dopo questo teatrino ci riproveranno a infilare nuove tasse e rincari nei conti delle famiglie già alla canna del gas: gli investimenti sono riservati tutti al riarmo, per il resto ci sono i cittadini da mungere. Manteniamo alta la guardia con questo Governo di tagli e tasse”.