Il Senato degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione sui poteri di guerra che porrebbe fine alla guerra con l’Iran a meno che il presidente Donald Trump non ottenga l’autorizzazione del Congresso, un raro rimprovero al leader repubblicano 80 giorni dopo l’inizio degli attacchi delle forze statunitensi e israeliane contro l’Iran. La notizia la riporta la Reuters.

La votazione sulla misura procedurale per far avanzare la risoluzione si è conclusa con 50 voti a favore e 47 contrari, con quattro repubblicani, colleghi di Trump, che hanno votato insieme a tutti i democratici. Tre repubblicani erano assenti al voto. Sebbene il voto abbia poco significato pratico, dato che si è tenuto oltre i 60 giorni previsti dall’inizio della guerra, rappresenta comunque una simbolica condanna da parte dei Democratici della gestione del conflitto da parte di Trump.

La risoluzione per mettere fine alla guerra in Iran è passata dopo sette tentativi falliti. Ora sarà votato dal Senato al completo. Non è chiaro se la risoluzione passerà ma il via libera preliminare mostra la crescente frustrazione dei repubblicani nei confronti di una guerra dalla quale vogliono costringere Donald Trump a ritirarsi.