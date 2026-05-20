A margine dell’incontro istituzionale tra il primo ministro indiano Narendra Modi e Giorgia Meloni, la premier, tramite un video diventato virale in pochi minuti, ha mostrato una confezione di caramelle al cioccolato di un noto marchio indiano, “Melody”, ricevuta in dono dal leader di Nuova Delhi. “Il primo ministro Modi ci ha portato un regalo, delle ottime caramelle toffee… Melody”, ha detto la premier nel filmato, rilanciando con ironia il meme nato sui social dalla fusione tra il suo cognome e quello di Modi.